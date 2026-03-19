Odermatt: «Es ist so langsam, dass es kein weiteres Training braucht»

Marco Odermatt mag es lieber schnell. Keystone

Beim Weltcupfinal in Kvitfjell fahren die Schweizer im ersten Abfahrtstraining der Konkurrenz hinterher. Dennoch hofft Marco Odermatt, dass es kein weiteres Training gibt. Er hat genug gesehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Weltcupfinal in Kvitfjell fahren die Schweizer im ersten Abfahrtstraining der Konkurrenz hinterher.

Franjo von Allmen belegt mit über 3 Sekunden Rückstand den letzten Platz.

Marco Odermatt verliert über eine Sekunde auf die Bestzeit und hofft darauf, dass am Freitag kein weiteres Training stattfindet. Lieber soll die Piste fürs Rennen geschont werden. Mehr anzeigen

Die Ranglisten der Abfahrtstrainings sagen oft wenig über die wahren Kräfteverhältnisse aus, da viele Fahrer erst im Rennen wirklich ernst machen. Das dürfte auch beim Weltcupfinal nicht anders sein. Und so braucht man sich auch keine Sorgen machen, wenn die Schweizer am Donnerstag nicht mit den Schnellsten mithalten.

In dieser Saison gab es im Weltcup acht Abfahrten, sechs Mal kam der Sieger aus der Schweiz. Vier Siege gehen auf das Konto von Marco Odermatt, zwei auf jenes von Franjo von Allmen, der auch an den Olympischen Spielen triumphierte. In jedem Rennen stand mindestens ein Schweizer auf dem Podest, in Garmisch-Partenkirchen gabs Ende Februar gar einen Dreifachsieg zu bejubeln.

Für den Weltcupfinal der besten 25 Abfahrer der Saison haben sich denn auch gleich sieben Schweizer qualifiziert. Im ersten Training, an dem 24 Fahrer teilnahmen, überzeugt allerdings keiner von ihnen.

Stefan Rogentin klassiert sich im 9. Rang und ist damit der beste Schweizer. Auf die Bestzeit von Miha Hrobat verliert er 0,73 Sekunden. Alexis Monney (Rang 14), Marco Odermatt (15), Alessio Miggiano (20.), Justin Murisier (22.), Niels Hintermann (23.) und Franjo von Allmen (24.) verlieren zwischen 1,18 und 3,10 Sekunden auf den Slowenen.

Odermatt will kein zweites Training

Mehr noch als die Trainingsleistungen geben die Schneeverhältnisse zu reden. Renndirektor Marcus Waldner erklärt in einem auf Instagram geteilten Video, dass die Piste aufgrund der warmen Temperaturen mit Salz bearbeitet werden musste.

Odermatt wird im Gespräch mit «Blick» auf die Bedingungen angesprochen und äussert einen besonderen Wunsch: «Es ist so langsam, dass es kein weiteres Training braucht. Darum wäre es besser, wenn man die Piste fürs Rennen schonen würde.» Ob sein Vorschlag Gehör findet, wird sich zeigen. Das zweite Abfahrtstraining würde am Freitag stattfinden, das Rennen dann am Samstag.

Während Odermatt die kleine Kristallkugel bereits auf sicher hat, geht es für Abfahrts-Olympiasieger Franjo von Allmen, den Langsamsten des ersten Trainings, immerhin noch darum, Platz 2 in der Disziplinenwertung zu verteidigen. Wobei schon vieles schief laufen müsste, dass er diesen Platz noch verliert. Sein Vorsprung auf den drittplatzierten Italiener Giovanni Franzoni beträgt 81 Punkte.

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