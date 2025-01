Marco Odermatt holt sich im Riesenslalom von Schladming mit Rang 3 einen weiteren Podestplatz. KEYSTONE

Marco Odermatt läuft es in Schladming in einem Riesenslalom für einmal nicht nach Wunsch. Trotzdem verbessert sich der 27-Jährige im zweiten Lauf von Rang 12 auf 3. Und hält damit eine unglaubliche Serie am Leben.

Der Nidwalder führt damit eine wahnsinnige Podest-Serie fort. Seit März 2021 fuhr Odermatt im Riesenslalom immer in die Top 3, wenn er ins Ziel kam.

In diesen 33 Rennen feierte der 27-Jährige 24 Siege, wurde je dreimal Zweiter und Dritter und schied ebenfalls dreimal aus. Mehr anzeigen

Marco Odermatt schafft es im Hundertstel-Krimi von Schladming hinter dem Norweger-Duo Alexander Steen Olsen und Henrik Kristoffersen aufs Podest. Im Regen-Rennen wollte es für einmal nicht so richtig laufen für den Nidwaldner.

Nach einem missglückten ersten Lauf lag er nur auf dem 12. Rang. Auch im zweiten Durchgang machte er im letzten Abschnitt einen zeitraubenden Fehler. Am Ende steht er dennoch auf dem Podest – auch weil er die Hundertstel auf seiner Seite hat. Teamkollege Loïc Meillard auf Rang 4 liegt im Ziel gerade mal 0,01 Sekunden zurück.

Hätte Odermatt eine Viertelsekunde länger gebraucht, wäre er sogar nur auf Rang 11 gelandet. Aber eben, Odermatt hat die Hundertstel auf seiner Seite. Im Interview nach dem Rennen sagt er bei SRF: «Das Glück hätte ich mir lieber für die WM aufgespart, wenn es um die Medaillen geht, aber ich nehme es natürlich gerne.»

Kommt er ins Ziel, landet er auf dem Podest

Durch seinen nächsten Podestplatz verteidigt Odermatt nicht nur seine Führung im Riesenslalom-Weltcup, er setzt auch eine unheimliche Serie fort.

Am 20. März 2021 in der Lenzerheide wurde Odermatt im Riesenslalom Elfter. Seither ist er in jedem Riesenslalom, in dem er ins Ziel kam, unter die ersten drei gefahren.

Die unglaubliche Bilanz von Odermatt seit März 2021:

⛷️ 33 Riesenslaloms

🥇 24 Siege

🥈 3 Zweite Plätze

🥉 3 Dritte Plätze

❌ 3 x ausgeschieden

Der nächste Riesenslalom findet am 14. Februar an der WM in Saalbach statt. Kommt Odermatt ins Ziel, spricht statistisch fast alles dafür, dass er auch eine Medaille gewinnt.

