Klaps auf den Hintern Odermatt: «Für sie war's lustig, für mich überhaupt nicht»

Patrick Lämmle

16.12.2025

Alle jubeln Marco Odermatt zu.
Alle jubeln Marco Odermatt zu.
Keystone

Marco Odermatt mag zwar ein Star zum Anfassen sein, doch das ist nicht wortwörtlich gemeint. Verstehen tun das aber nicht alle, wie der Ski-Star berichtet.

Patrick Lämmle

16.12.2025, 08:00

16.12.2025, 08:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Der Preis der Fanliebe» lautet der Titel einer Geschichte, in der Marco Odermatt zu Wort kommt.
  • Der Ski-Crack erzählt, wie er in einer Bar von einer Frau ungefragt einen Klaps auf den Hintern erhalten habe. «Für sie war’s lustig, für mich überhaupt nicht», stellt Odermatt klar.
  • Zoé Chastan, Mediensprecherin bei Swiss-Ski, findet, dass es immer mehr Fans gebe, die jeglichen Respekt vermissen lassen.
Mehr anzeigen

Im Magazin «Snowactive» von Swiss-Ski spricht Marco Odermatt über Begegnungen mit Fans, die nicht immer erfreulich sind. Als bester Skifahrer der Welt ist Odermatt natürlich ein Publikumsmagnet. Doch als solches ist es kaum möglich, all die Selfie-Wünsche zu erfüllen. «Natürlich würde ich gerne allen Fans gerecht werden. Aber seid mal ehrlich – wie soll das gehen?»

Die meisten Fans seien zwar lieb und herzlich, sagt auch Zoé Chastan, Mediensprecherin bei Swiss-Ski, aber ein Teil der Fans verhalte sich zunehmend aggressiver und respektloser. So gebe es Fans, die den Ski-Cracks hinterherrennen, sie am Arm packen oder reklamieren würden, weil sie kein Selfie bekämen. So etwas habe es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben, sagt Chastan und stellt klar: «Das sind auch nur Menschen, die Raum zum Atmen brauchen – und nicht betatscht werden wollen.»

«Sie denken, wir seien ihre Freunde»

Und doch passiert letzteres immer mal wieder. Um dies zu veranschaulichen, packt Odermatt eine Geschichte aus, die sich im März im Rahmen des Weltcup-Finals in Sun Valley ereignet hat. Er sei in einer Bar gewesen, als ihm plötzlich eine Frau auf den Hintern gehauen habe.

Ihre Rechtfertigung? Lachend habe sie ihm erklärt, dass sie für diese Aktion gerade eine Wette über 5000 Dollar gewonnen habe. Für Odi ein No-Go. «In der heutigen Zeit geht das einfach nicht. Stell dir den Skandal vor, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Für sie war’s lustig – für mich absolut gar nicht.»

Selfie-Jägerinnen fangen Marco Odermatt ab.
Selfie-Jägerinnen fangen Marco Odermatt ab.
Keystone

Odermatt zeigt sich aber auch selbstkritisch: «Wir sind ein Stück weit selbst schuld. Wir geben mehr Privatsphäre preis, teilen viel von uns auf Instagram.» Das sei etwa zu Zeiten von Didier Cuche noch ganz anders gewesen. «Er fuhr einfach nur Ski. Heute wissen die Leute so viel über uns, dass sie denken, wir seien ihre Freunde.»

Die Nähe sei zur Selbstverständlichkeit geworden, der Respekt dagegen seltener. Es gebe aber auch immer wieder Momente und Begegnungen, die zeigen würden, worum es eigentlich gehe. So habe er in einem Heim für Beeinträchtigte die «gesitteste und ruhigste Autogrammstunde meines Lebens» gehabt. Alle seien geduldig gewesen, hätten gelächelt und sich bedankt. «Es war so schön.» Gut verzichten könnte Odermatt dagegen auf Selfies mit betrunkenen Erwachsenen.

So brutal schwitzen Odermatt und Co. für die neue Ski-Saison

30.07.2025

So brutal schwitzen Odermatt und Co. für die neue Ski-Saison

30.07.2025

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Mit 28 Jahren steht Marco Odermatt mitten in seiner glorreichen Karriere als Skirennfahrer. Schon heute erscheint eine autorisierte Biografie über ihn. Der kartonierte Einband «Meine Welt» gewährt auf 300 Seiten spannende Einblicke in sein Leben.

11.11.2025

Weltcup statt Weihnachtsgeschenke. Für diese zwei Schweizer Ski-Talente wurde in St. Moritz ein Kindheitstraum wahr

Weltcup statt WeihnachtsgeschenkeFür diese zwei Schweizer Ski-Talente wurde in St. Moritz ein Kindheitstraum wahr

«Daher war Geduld gefragt». So erklärt Coach Vuignier die Wiederauferstehung Meillards

«Daher war Geduld gefragt»So erklärt Coach Vuignier die Wiederauferstehung Meillards

Exploit von Slalom-Spezialist. Matthias Iten verblüfft in Val d'Isère: «Davon träumt man als kleiner Junge»

Exploit von Slalom-SpezialistMatthias Iten verblüfft in Val d'Isère: «Davon träumt man als kleiner Junge»

Zoff mit Shiffrin?. Vonn stellt klar: «Das war schlechte Kommunikation und hatte nichts mit ihr zu tun»

Zoff mit Shiffrin?Vonn stellt klar: «Das war schlechte Kommunikation und hatte nichts mit ihr zu tun»

Sie hat Familie in Sydney. Siegerin Robinson erfährt im Zielraum von Amoklauf und bricht in Tränen aus

Sie hat Familie in SydneySiegerin Robinson erfährt im Zielraum von Amoklauf und bricht in Tränen aus

Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor

Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison. Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage.

16.12.2025

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Er wagt den Sprung nach Nordamerika mit 16, bricht die Lehre als Heizungsmonteur ab und träumt von der NHL. Nun hat Nino Niederreiter als erster Schweizer 1000 Partien in der Regular Season erreicht. Sportstars und Familienmitglieder gratulieren.

15.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Nino Niederreiter steigt in 1000er Klub auf und wird abgefeiert

15.12.2025

Nino Niederreiter steigt in 1000er Klub auf und wird abgefeiert

15.12.2025

Mehr Videos