Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehrere Verletzte bei Gröden-Training Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»

Sandro Zappella

17.12.2025

Marco Odermatt beim ersten Training in Gröden.
Marco Odermatt beim ersten Training in Gröden.
IMAGO/IPA Sport

Marco Odermatt spricht offen über seinen Respekt vor den Kamelbuckeln – und legt auf der schwierigen Saslong trotzdem die klare Bestzeit hin. Andere Fahrer stürzten hingegen teilweise schwer.

Sandro Zappella

17.12.2025, 15:21

17.12.2025, 17:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bereits vor dem ersten offiziellen Training in Gröden kam es zu Stürzen, es verletzten sich zwei italienischen Vorfahrer. Im Training selbst zog sich der Österreicher Stefan Eichberger einen Kreuzbandriss zu und muss die Saison beenden.
  • Besonders gefährlich ist die Schlüsselstelle «Kamelbuckel», die laut Marco Odermatt als schwierigste Passage im Weltcup gilt und bei mehreren Fahrern zu Stürzen führte.
  • Trotz schlechter Sichtverhältnisse fuhr Odermatt die klare Trainingsbestzeit, während Franjo von Allmen nach Verletzungspause ein vorsichtiges, aber positives Comeback gab; das zweite Training wurde wetterbedingt abgesagt.
Mehr anzeigen

Die Saslong in Gröden fordert am Dienstag schon ihre ersten Opfer, bevor das erste Training überhaupt begonnen hat. Die beiden italienischen Ski-Talente Emanuel Lamp und Pietro Broglio sind als Vorfahrer am Start. Doch beide stürzen und tragen Verletzungen davon. Der 21-jährige Lamp trägt eine Sehnenverletzung am Knie davon, der 20-jährige Broglio musste wegen Schmerzen an Rücken und Nacken gar mit dem Helikopter abtransportiert werden.

In der Folge haben auch die Weltcup-Athleten Mühe mit der schwierigen Piste. Es schneit, zu sehen ist teilweise so gut wie gar nichts. Das wird auch dem Österreicher Stefan Eichberger zum Verhängnis. Bei den Kamelbuckeln hat der 25-Jährige zu wenig Speed, landet im Gegenhang und stürzt. Mit starken Knieschmerzen musste er abschwingen, um wenig später die niederschmetternde Diagnose zu erhalten: Kreuzbandriss, Meniskusriss und Saisonende.

Saisonende. Österreicher Stefan Eichberger reisst sich im Gröden-Training das Kreuzband

SaisonendeÖsterreicher Stefan Eichberger reisst sich im Gröden-Training das Kreuzband

Dass die Kamelbuckel äusserst schwierig zu fahren sind, bestätigt auch Marco Odermatt gegenüber dem «Blick»: «Vor jeder anderen Schlüsselstelle kannst du in einem ersten Training kurz bremsen. Genau das funktioniert hier nicht. Wenn du bei diesem Absprung nicht voll durchziehst, knallts.» Bei den Vorfahrern und Eichberger war offenbar genau dies das Problem. Sie hatten zu wenig Tempo, zu wenig Höhe um auch den zweiten und drittel Buckel zu überspringen und sind dann beim letzten Buckel hängengeblieben. 

Odermatt, der letzte Saison in Gröden die Abfahrt gewonnen hat, spricht sogar davon, dass die Kamelbuckel die gefürchtetste Stelle im gesamten Weltcup seien. Und auf das Training am Dienstag angesprochen, gesteht er: «Nach dem Absprung auf dem Kamelbuckel habe ich schier in die Hose geschissen.» Trotzdem lief es Odermatt im Training optimal. Mit über sieben Zehntel Vorsprung auf den Österreicher Daniel Hemetsberger stellt er die deutliche Bestzeit auf.

Klaps auf den Hintern. Odermatt: «Für sie war’s lustig, für mich überhaupt nicht»

Klaps auf den HinternOdermatt: «Für sie war’s lustig, für mich überhaupt nicht»

Von Allmen ist zurück

Weit hinter Marco Odermatt hat sich Franjo von Allmen eingereiht. 6,24 Sekunden verliert der Abfahrts-Weltmeister auf seinen Teamkollegen, doch beunruhigend ist der Rückstand nicht. Von Allmen hat nach seinem heftigen Sturz in Beaver Creek, bei dem er Prellungen am Schienbein erlitten hat, bewusst im unteren Teil der Saslong abgeschwungen: «Ich habe nach dem Sturz in Beaver Creek den Ratschlag von meiner Physio befolgt und eine Woche lang wirklich gar nichts gemacht. Das war offensichtlich die richtige Strategie, mein Schienbein fühlt sich nach dieser Trainingsfahrt erstaunlich gut an», so von Allmen.

Die Schutzschiene, welche er sich extra anfertigen liess, werde er wohl für das Rennen gar nicht gebrauchen: «Nachdem es im Training gut ohne diese Schienen funktioniert hat, werde ich voraussichtlich auch in den Rennen ohne fahren.»

Das Training habe aus seiner Sicht aber ebenfalls unter prekären Bedingungen stattgefunden: «Im obersten Abschnitt habe ich fast gar nichts gesehen. Es ist kein schönes Gefühl, wenn du über die erste Welle fliegst und nicht weisst, wann du landest.»

Einen weiteren Probelauf gibt es in Gröden nicht. Am Mittwoch wurde das zweite Training wegen schlechten Wetters abgesagt. Am Donnerstag steht eine verkürzte Abfahrt als Ersatz für Beaver Creek auf dem Programm, am Freitag soll ein Super-G stattfinden und am Samstag die Original-Abfahrt.

FIS Ski Alpin Weltcup: Gröden (Val Gardena): Abfahrt Männer
FIS Ski Alpin Weltcup: Gröden (Val Gardena): Abfahrt Männer

Do 18.12. 11:30 - 13:20 ∙ SRF zwei ∙ 110 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Videos aus dem Ressort

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Wer ist Livio Hiltbrand? Der 22-Jährige hat zweimal in Serie die Abfahrtswertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon gepunktet. Im Porträt stellt er sich vor und nimmt blue Sport mit in den Schwing-Keller.

21.10.2025

Meistgelesen

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen

Mehr Ski

Ski alpin. Erster Europacupsieg von Sandro Zurbrügg

Ski alpinErster Europacupsieg von Sandro Zurbrügg

Kildes Comeback-Story. Mit der Kraft der Liebe zurück zum Erfolg?

Kildes Comeback-StoryMit der Kraft der Liebe zurück zum Erfolg?

US-Amerikanerin in eigener Liga. Die unglaublichen Zahlen von Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin

US-Amerikanerin in eigener LigaDie unglaublichen Zahlen von Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin