So viel Preisgeld verdienten unsere Schweizer Ski-Stars

Marco Odermatt strahlt mit seinen vier Kugeln um die Wette – ein Blick auf die Preisgeld-Liste dürfte ihn auch zum lächeln bringen. KEYSTONE

Die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer haben in der Weltcup-Saison 2024/2025 nicht nur auf der Piste dominiert, sondern auch in Sachen Preisgelder. blue Sport zeigt dir, wie viel unsere Ski-Stars verdient haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt hat in dieser Saison nicht nur vier Kugeln geholt, sondern auch das meiste Preisgeld.

Insgesamt fuhr der 27-Jährige in 25 Rennen 725'640 Franken ein – fast doppelt so viel wie der erste Verfolger Loïc Meillard.

Bei den Frauen gewann Saison-Dominatorin Federica Brignone am meisten Preisgeld, Lara Gut-Behrami und Camille Rast landen in den Top-5. Mehr anzeigen

Der grosse Dominator Marco Odermatt ist in dieser Saison zu 25 Rennen angetreten, 17-mal stand er auf dem Podest, achtmal als Sieger. In den restlichen Rennen, bei denen er ins Ziel kam, landete der Nidwaldner stets in den Top-10. Seine schlechteste Rangierung ist ein siebter Platz beim Super-G in Wengen. In den Riesenslaloms von Sölden und Beaver Creek schied Odermatt aus.

Top-5 bei den Männern Marco Odermatt: 725'640 Fr.

Loïc Meillard: 376'550 Fr.

Franjo von Allmen: 327'750 Fr.

Henrik Kristoffersen: 304'000 Fr.

Clément Noël: 279'500 Fr. Mehr anzeigen

Die unglaubliche Konstanz, die Odermatt in dieser Saison an den Tag gelegt hat, brachte ihm nicht nur vier Kugeln ein, welche sein Total auf 13 hochschrauben, sondern auch einiges an Preisgeld. 725'640 Fr. heimste der 27-Jährige ein – fast doppelt so viel wie der zweitbeste Verdiener Loïc Meillard. Der Neuenburger hat «nur» 376'550 Fr. an Preisgeldern gewonnen. Franjo von Allmen komplettiert das rein schweizerische Podest mit 327'750 Fr.

Top-5 bei den Frauen Federica Brignone: 679'100 Fr.

Lara Gut-Behrami: 356'190 Fr.

Sofia Goggia: 262'690 Fr.

Camille Rast: 245'200 Fr.

Zrinka Ljutic: 233'000 Fr. Mehr anzeigen

Für sein Geld stand Odermatt rund 43 Minuten im Renn-Einsatz – das sind 16'875.35 Fr. pro Minute oder 281.25 Fr. pro Sekunde. Der Dominator wird es also verkraften können, dass er bei den beiden Ausfällen in Sölden und Beaver Creek quasi Gratisarbeit leisten musste. Das meiste Preisgeld für ein Rennen erhielt der Nidwaldner bei seinem Super-G-Sieg in Kitzbühel – da flossen 100'000 Fr. in seine Kasse.

Nur Brignone kann mithalten

Während Odermatt bei den Männern in Sachen Preisgeld keine Konkurrenz hatte, gab es eine Frau, die mithalten konnte: Federica Brignone. Die Italienerin gewann in dieser Saison zehn Rennen und holte den Gesamtweltcup sowie die Disziplinkugeln in der Abfahrt und im Riesenslalom. Neben den Erfolgen auf der Piste darf sich die 34-Jährige auf 679'100 Fr. freuen.

Fast halb so viel hat in dieser Saison Lara Gut-Behrami eingefahren. Die Tessinerin stand zehnmal auf dem Podest und entschied drei Rennen für sich. Sie holte sich 356'190 Fr. an Preisgelder. Mit Camille Rast steht eine weitere Schweizerin in den Top-5 der Bestverdienerinnen. Die Aufsteigerin des Jahres hat 245'200 Fr. gewonnen.

Bei den aufgelisteten Preisgeldern sind Sponsorengelder nicht mitgerechnet. Da dürften sich die besten Ski-Cracks der Welt auch dank verschiedenen Boni auf einen weiteren grossen Batzen freuen.

So viel haben die Schweizer verdient Marco Odermatt: 725'640 Fr.

Loïc Meillard: 376'550 Fr.

Lara Gut-Behrami: 356'190 Fr.

Franjo von Allmen: 327'750 Fr.

Camille Rast: 245'200 Fr.

Alexis Monney: 191'225 Fr.

Wendy Holdener: 156'525 Fr.

Thomas Tumler: 113'675 Fr.

Stefan Rogentin: 105'375 Fr.

Justin Murisier: 93'883 Fr.

Corinne Suter: 61'800 Fr.

Tanguy Nef: 52'800 Fr.

Melanie Meillard: 44'900 Fr.

Daniel Yule: 32'500 Fr.

Malorie Blanc: 31'800 Fr.

Michelle Gisin: 28'150 Fr.

Luca Aerni: 25'950 Fr.

Lars Rösti: 14'950 Fr.

Gino Caviezel: 14'400 Fr.

Joana Hählen: 10'875 Fr.

Marc Rochat: 10'400 Fr.

Marco Kohler: 9'475 Fr.

Ramon Zenhäusern: 8'775 Fr.

Priska Ming-Nufer: 7'750 Fr.

Delia Durrer: 6'175 Fr.

Janine Schmitt: 5'200 Fr.

Eliane Christen: 4'550 Fr.

Jasmina Suter: 4'500 Fr.

Aline Höpli: 3'800 Fr.

Vanessa Kasper: 2'950 Fr.

Simone Wild: 2'900 Fr.

Livio Hiltbrand: 2'366 Fr.

Fadri Janutin: 2'100 Fr.

Janine Mächler: 2'025 Fr.

Arnaud Boisset: 1'800 Fr.

Elena Stoffel: 1'300 Fr.

Josua Mettler: 1'000 Fr.

Livio Simonet: 850 Fr.

Aline Danioth: 825 Fr. Mehr anzeigen

