Marco Odermatt setzt sich im Super-G in Kitzbühel hauchdünn vor Franjo von Allmen an die Spitze. Die Emotionen nach der Zieleinfart zeigen: Des einen Freud ist des anderen Leid. Am Ende gibt's den Schweizer Doppelsieg.
