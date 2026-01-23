  1. Privatkunden
Grosse Emotionen in Kitzbühel Odermatt jubelt, von Allmen flucht – die Zieleinfahrt im Video

Jan Arnet

23.1.2026

Odermatts Zieleinfahrt in Kitzbühel

Odermatts Zieleinfahrt in Kitzbühel

Odermatt feiert, Von Allmen flucht.

23.01.2026

Marco Odermatt setzt sich im Super-G in Kitzbühel hauchdünn vor Franjo von Allmen an die Spitze. Die Emotionen nach der Zieleinfart zeigen: Des einen Freud ist des anderen Leid. Am Ende gibt's den Schweizer Doppelsieg.

Redaktion blue Sport

23.01.2026, 12:11

23.01.2026, 13:25

Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel. Odermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

Schweizer Doppelsieg in KitzbühelOdermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

Stimmen zum Kitzbühel-Doppelsieg. Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»

Stimmen zum Kitzbühel-DoppelsiegOdermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»

Ski-News

Glück im Unglück für Arnaud Boisset. Schweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Glück im Unglück für Arnaud BoissetSchweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Ein Finne bei Swiss-Ski. Elian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Ein Finne bei Swiss-SkiElian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

«Für viele Abfahrer schwierig». Odermatt erklärt: Das macht Aufsteiger Franzoni so schnell

«Für viele Abfahrer schwierig»Odermatt erklärt: Das macht Aufsteiger Franzoni so schnell

«Des hat mir schon getaugt». Techniker Marco Schwarz will beim Super-G-Debüt in Kitzbühel angreifen

«Des hat mir schon getaugt»Techniker Marco Schwarz will beim Super-G-Debüt in Kitzbühel angreifen