«Odermatt, Kohler und Murisier packten mich und rasierten mir die Haare ab»

So wild feiern die Ski-Stars nach der Kitzbühel-Abfahrt 26.01.2025

Alexis Monney fährt am Samstag in der Abfahrt von Kitzbühel sensationell auf Rang 2. Nach der Siegerehrung wird er von seinen Teamkollegen gepackt und erhält eine Glatze. Grund dafür ist offenbar eine Wette.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach seinem zweiten Platz in der Kitzbühel-Abfahrt feiert Alexis Monney am Samstag mit anderen Ski-Stars im Pub «The Londoner» bis in die frühen Morgenstunden.

Der Freiburger taucht im Pub mit einer Glatze auf. Jetzt ist klar: Seine Teamkollegen um Marco Odermatt haben Monney die Haare abrasiert.

Den Auftrag gab Abfahrtstrainer Reto Nydegger, der am Ende der letzten Saison mit Monney eine Wette machte. Mehr anzeigen

Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Ski-Stars am Samstag nach der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel im Pub «The Londoner». Die Videos, in denen massenhaft Bier und Champagner herumgespritzt – und auch getrunken – wird, machten die Runde.

Auffällig dabei: Alexis Monney hat seine Haare auf dem Kopf verloren. Bei der Siegerehrung strahlte der Abfahrtszweite noch mit seinen hellbraunen Locken, im «The Londoner» taucht der 25-jährige Westschweizer dann aber mit einer Glatze auf.

Wie es dazu kam? «Als ich meine Frisur richten wollte, haben mich meine Teamkollegen Marco Odermatt, Marco Kohler und Justin Murisier gepackt, um mir die Haare abzurasieren», wird Monney im «Blick» zitiert.

Zwischen diesen beiden Bildern liegen nur wenige Stunden – Alexis Monney kam am Samstag nicht aus dem Feiern heraus. Keystone / Instagram.com/solowattaggio

Wette mit Abfahrtscoach Nydegger

Odermatt und Co. haben den Auftrag offenbar von Abfahrtstrainer Reto Nydegger gekriegt. Dieser erklärt der Zeitung: «Ich habe mit Alexis beim letzten Weltcupfinale abgemacht, dass er seine ziemlich langen Haare abschneidet, sobald er im Weltcup erstmals den Sprung aufs Podest schafft.»

Bereits in Bormio schaffte es Monney bei seinem Sieg in der Abfahrt und Rang 3 im Super-G zweimal aufs Treppchen. «Da habe ich gar nicht mehr an diese Vereinbarung gedacht», so Nydegger. «Aber in Kitzbühel ist es mir wieder in den Sinn gekommen.»