Wird das Duell der Marcos neu entfacht? Odermatt-Konkurrent Schwarz vergiesst Freudentränen

Patrick Lämmle

27.10.2025

Marco Schwarz feiert in Sölden seinen 2. Rang.
Marco Schwarz feiert in Sölden seinen 2. Rang.
Keystone

Am Sonntag feiern die Österreicher nicht nur den Nationalfeiertag, sondern auch die starken Leistungen ihrer Ski-Stars. Besonders emotional ist der zweite Platz von Marco Schwarz.

Patrick Lämmle

27.10.2025, 12:55

27.10.2025, 13:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Sonntag gewinnt Marco Odermatt den Riesenslalom in Sölden vor Marco Schwarz.
  • Als sich Schwarz im Dezember 2023 das Kreuzband riss, führte er den Gesamt-Weltcup vor Marco Odermatt an. Seither kam er nicht mehr richtig auf Touren.
  • Für den Österreicher kommt der 2. Platz deshalb nach einem «irrsinnig schwierigen Jahr» einer Erlösung gleich.
Mehr anzeigen

Am 22. Dezember 2023 gewinnt Marco Schwarz den Slalom von Madonna di Campiglio. Als Weltcup-Gesamtführender reist er damals nach Bormio, wo er sich sechs Tage nach seinem Triumph ein zweites Mal nach 2019 das Kreuzband reisst. Im Jahr darauf steigt «Blacky» aufgrund eines Bandscheibenvorfalls verspätet in die Saison und kann nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen.

Am Sonntag nun die Erlösung. Marco Schwarz bietet Marco Odermatt Paroli und wird hinter dem Schweizer Zweiter. «Es war heute echt emotional, muss ich sagen. Es war ungefähr so, als ich das erste Mal am Podium war nach meinem ersten Kreuzbandriss», sagt Schwarz nach dem Rennen. Bei der Siegerehrung habe er ein paar Freudentränen verdrückt: «Es ist schon viel Druck abgefallen.»

Riesenslalom in Sölden. Odermatt gewinnt vor Schwarz – Tumler, Meillard und Aerni fallen zurück

Riesenslalom in SöldenOdermatt gewinnt vor Schwarz – Tumler, Meillard und Aerni fallen zurück

Er habe an all die Stunden gedacht, die er im Kraftraum und auf den Physio-Liegen verbracht habe. «Da wieder zurück auf dem Podium zu stehen, für das arbeitet man hin.» Im letzten Jahr habe er sich extrem viel Druck auferlegt, sei aber nie ins Fahren gekommen: «Es war ein irrsinnig schwieriges Jahr letztes Jahr, ich habe erstens körperlich gehadert und dann auch mental.» Seit Mitte Juni sei er aber schmerzfrei: «Das ist eigentlich das beste Gefühl. Für das habe ich eineinhalb Jahre gebraucht und bin jetzt mega happy, dass es so ist.»

Die Österreicher lassen Marco Schwarz hochleben.
Die Österreicher lassen Marco Schwarz hochleben.
Keytsone

Atomic-Rennsportleiter Christian Höflehner gerät nach der Podest-Fahrt ins Schwärmen: «Wenn der Blacky Blut leckt und so ruhig wird und mit sich und Welt zufrieden ist, weisst du, dass er gefährlich wird. In diesem Ding ist er gerade drin.» Auch ÖSV-Alpinchef Christian Mitter freut sich über das «super Resultat» des Allrounders. «Er hat das diszipliniert und stabil runtergebracht. Wirklich grossen Respekt – bei der Sicht auch.»

Wird das Duell der Marcos neu entfacht?

Ob Marco Schwarz Marco Odermatt auch im Kampf um die Kristallkugeln gefährlich wird, muss sich in den nächsten Rennen erst noch zeigen. Im November geht es mit zwei Slaloms weiter – und da könnte Schwarz im Gegensatz zu Odi die nächsten Punkte sammeln. Der 30-Jährige dämpft allerdings überhöhte Erwartungen: «Natürlich habe ich auch Slalom trainiert im Sommer, aber jetzt nicht so viel wie die letzten Jahre.»

Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-ProgrammSki-Weltcup Kalender 2025/26

Was den Super-G angehe, da könne er noch nicht so richtig einschätzen, wo er stehe. «Natürlich habe ich einen guten Block in Chile gehabt, wo das Herantasten an den Speed wieder das Ziel war. Da habe ich aber noch nicht viel Vergleich zur Konkurrenz. Ich muss schauen, dass ich noch das eine oder andere Training herbringe.»

Marco Odermatt seinerseits hat bewiesen, dass er noch immer der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Er unterstreicht dies am Sonntag mit seinem «Still here»-Jubel. Für seinen Rivalen hat er nur lobende Worte übrig: «Er ist sehr schnell. Und er ist extrem nett, immer fair und steht verdient wieder auf dem Podest.»

Marco Odermatt (mitte) siegt vor Marco Schwarz (links) und dem Norweger Atle Lie McGrath.
Marco Odermatt (mitte) siegt vor Marco Schwarz (links) und dem Norweger Atle Lie McGrath.
Keystone

Österreich führt die Nationen-Wertung an

Auch der Blick auf die Nationenwertung macht den Österreichern Mut. Von 1990 bis 2019 reihte Österreich sagenhafte 30 Triumphe in der alpinen Nationenwertung aneinander. Diese Dominanz ist allerdings längst Geschichte: Ab der Saison 2019/20 übernahm die Schweiz die Vorherrschaft und holte seither 4 von 5 möglichen Siegen im Länderkampf. Nach dem ersten Rennwochende, das mit einem Riesenslalom-Sieg von Julia Scheib eingeläutet wurde, steht die stolze Ski-Nation nun aber vorerst auf Platz 1. Im vergangenen Jahr mussten sich die Ösis mit einem Rückstand von über 3000 Punkten den Schweizern geschlagen geben.

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Wer ist Livio Hiltbrand? Der 22-Jährige hat zweimal in Serie die Abfahrtswertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon gepunktet. Im Porträt stellt er sich vor und nimmt blue Sport mit in den Schwing-Keller.

21.10.2025

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Im Aarauer Telli-Quartier herrscht Wägeli-Chaos – jetzt greift Coop durch
So dreist legen Betrüger in Zürich Wohnungssuchende rein – eine Warnung
«Dunkle Tage»: Biden ruft zum Widerstand auf +++ ICE verhaftet britischen Journalisten
Darum verlassen William und Kate Adelaide Cottage
IV-Gutachter sollen Patienten «geradezu vorsätzlich» falsch beurteilt haben

Odermatt erklärt Jubelschrei. «Vor ein paar Tagen hatte ich das Mindset, dass ich nur noch verlieren kann»

Odermatt erklärt Jubelschrei«Vor ein paar Tagen hatte ich das Mindset, dass ich nur noch verlieren kann»

Unfall vor Ausfall. Lucas Braathens Tag zum Vergessen: «Wir haben ein Rentier erwischt»

Unfall vor AusfallLucas Braathens Tag zum Vergessen: «Wir haben ein Rentier erwischt»

Saisonstart in Sölden. Leidet bei Odermatt jetzt der Riesenslalom unter dem Abfahrtshunger?

Saisonstart in SöldenLeidet bei Odermatt jetzt der Riesenslalom unter dem Abfahrtshunger?

Knutsch-Video mit Brignone. Odermatts Ärger über betrunkene ‹Jogglä› und die Furcht vor künstlicher Intelligenz

Knutsch-Video mit BrignoneOdermatts Ärger über betrunkene ‹Jogglä› und die Furcht vor künstlicher Intelligenz

Selbstkritik trotz Podest-Platz. Lara Gut-Behrami: «Den 1. Lauf habe ich verschlafen»

Selbstkritik trotz Podest-PlatzLara Gut-Behrami: «Den 1. Lauf habe ich verschlafen»

Häberli über Entlassung bei Servette: «In Luzern hat es mehr wehgetan»

Häberli über Entlassung bei Servette: «In Luzern hat es mehr wehgetan»

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

27.10.2025

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

In einem hochstehenden Clásico setzt sich Real Madrid gegen Barcelona mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu Rudelbildungen, einem Handgemenge und zahlreichen Karten.

26.10.2025

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Häberli über Entlassung bei Servette: «In Luzern hat es mehr wehgetan»

Häberli über Entlassung bei Servette: «In Luzern hat es mehr wehgetan»

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Mehr Videos