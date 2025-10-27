Marco Schwarz feiert in Sölden seinen 2. Rang. Keystone

Am Sonntag feiern die Österreicher nicht nur den Nationalfeiertag, sondern auch die starken Leistungen ihrer Ski-Stars. Besonders emotional ist der zweite Platz von Marco Schwarz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag gewinnt Marco Odermatt den Riesenslalom in Sölden vor Marco Schwarz.

Als sich Schwarz im Dezember 2023 das Kreuzband riss, führte er den Gesamt-Weltcup vor Marco Odermatt an. Seither kam er nicht mehr richtig auf Touren.

Für den Österreicher kommt der 2. Platz deshalb nach einem «irrsinnig schwierigen Jahr» einer Erlösung gleich. Mehr anzeigen

Am 22. Dezember 2023 gewinnt Marco Schwarz den Slalom von Madonna di Campiglio. Als Weltcup-Gesamtführender reist er damals nach Bormio, wo er sich sechs Tage nach seinem Triumph ein zweites Mal nach 2019 das Kreuzband reisst. Im Jahr darauf steigt «Blacky» aufgrund eines Bandscheibenvorfalls verspätet in die Saison und kann nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen.

Am Sonntag nun die Erlösung. Marco Schwarz bietet Marco Odermatt Paroli und wird hinter dem Schweizer Zweiter. «Es war heute echt emotional, muss ich sagen. Es war ungefähr so, als ich das erste Mal am Podium war nach meinem ersten Kreuzbandriss», sagt Schwarz nach dem Rennen. Bei der Siegerehrung habe er ein paar Freudentränen verdrückt: «Es ist schon viel Druck abgefallen.»

Er habe an all die Stunden gedacht, die er im Kraftraum und auf den Physio-Liegen verbracht habe. «Da wieder zurück auf dem Podium zu stehen, für das arbeitet man hin.» Im letzten Jahr habe er sich extrem viel Druck auferlegt, sei aber nie ins Fahren gekommen: «Es war ein irrsinnig schwieriges Jahr letztes Jahr, ich habe erstens körperlich gehadert und dann auch mental.» Seit Mitte Juni sei er aber schmerzfrei: «Das ist eigentlich das beste Gefühl. Für das habe ich eineinhalb Jahre gebraucht und bin jetzt mega happy, dass es so ist.»

Die Österreicher lassen Marco Schwarz hochleben. Keytsone

Atomic-Rennsportleiter Christian Höflehner gerät nach der Podest-Fahrt ins Schwärmen: «Wenn der Blacky Blut leckt und so ruhig wird und mit sich und Welt zufrieden ist, weisst du, dass er gefährlich wird. In diesem Ding ist er gerade drin.» Auch ÖSV-Alpinchef Christian Mitter freut sich über das «super Resultat» des Allrounders. «Er hat das diszipliniert und stabil runtergebracht. Wirklich grossen Respekt – bei der Sicht auch.»

Wird das Duell der Marcos neu entfacht?

Ob Marco Schwarz Marco Odermatt auch im Kampf um die Kristallkugeln gefährlich wird, muss sich in den nächsten Rennen erst noch zeigen. Im November geht es mit zwei Slaloms weiter – und da könnte Schwarz im Gegensatz zu Odi die nächsten Punkte sammeln. Der 30-Jährige dämpft allerdings überhöhte Erwartungen: «Natürlich habe ich auch Slalom trainiert im Sommer, aber jetzt nicht so viel wie die letzten Jahre.»

Was den Super-G angehe, da könne er noch nicht so richtig einschätzen, wo er stehe. «Natürlich habe ich einen guten Block in Chile gehabt, wo das Herantasten an den Speed wieder das Ziel war. Da habe ich aber noch nicht viel Vergleich zur Konkurrenz. Ich muss schauen, dass ich noch das eine oder andere Training herbringe.»

Marco Odermatt seinerseits hat bewiesen, dass er noch immer der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Er unterstreicht dies am Sonntag mit seinem «Still here»-Jubel. Für seinen Rivalen hat er nur lobende Worte übrig: «Er ist sehr schnell. Und er ist extrem nett, immer fair und steht verdient wieder auf dem Podest.»

Marco Odermatt (mitte) siegt vor Marco Schwarz (links) und dem Norweger Atle Lie McGrath. Keystone

Österreich führt die Nationen-Wertung an

Auch der Blick auf die Nationenwertung macht den Österreichern Mut. Von 1990 bis 2019 reihte Österreich sagenhafte 30 Triumphe in der alpinen Nationenwertung aneinander. Diese Dominanz ist allerdings längst Geschichte: Ab der Saison 2019/20 übernahm die Schweiz die Vorherrschaft und holte seither 4 von 5 möglichen Siegen im Länderkampf. Nach dem ersten Rennwochende, das mit einem Riesenslalom-Sieg von Julia Scheib eingeläutet wurde, steht die stolze Ski-Nation nun aber vorerst auf Platz 1. Im vergangenen Jahr mussten sich die Ösis mit einem Rückstand von über 3000 Punkten den Schweizern geschlagen geben.

Das könnte dich auch interessieren

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel Wer ist Livio Hiltbrand? Der 22-Jährige hat zweimal in Serie die Abfahrtswertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon gepunktet. Im Porträt stellt er sich vor und nimmt blue Sport mit in den Schwing-Keller. 21.10.2025