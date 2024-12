Marco Odermatt will auch dieses Jahr im Super-G von Bormio triumphieren. Keystone

Nach dem Doppelsieg in der Abfahrt steht für das Schweizer Team in Bormio am Sonntag der Super-G auf dem Programm. Dabei strebt Marco Odermatt nach den Siegen 2022 und 2023 seinen persönlichen Hattrick auf der «Stelvio»-Piste an.

Die beiden Erstplatzierten der Abfahrt, Alexis Monney und Franjo von Allmen, werden derweil versuchen, an ihre starken Leistungen anzuknüpfen. Auch Justin Murisier und Stefan Rogentin gehören aus Schweizer Sicht zu den Podestanwärtern.

In den beiden bisherigen Super-G dieser Saison feierten die Schweiz und Italien jeweils einen Sieg. In Beaver Creek siegte Marco Odermatt, in Gröden Mattia Casse. Das dritte Saisonrennen beginnt um 11.30 Uhr.

