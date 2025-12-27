Odermatt nach Schwarz-Triumph: «Ich habe es prophezeit»

Marco Odermatt behält die rote Startnummer. KEYSTONE

Marco Schwarz vermiest den Schweizern den Dreifachsieg im Super-G von Livigno. Alexis Monney, Franjo von Allmen und Marco Odermatt ziehen dennoch eine positive Bilanz.

Es hätte die grosse Schweizer Party werden können beim Weltcup-Debüt des italienischen Austragungsort Livigno, der dank den in Bormio stattfindenden Olympia-Rennen, in der Altjahrswoche zum Handkuss kam.

Ausgerechnet der Österreicher Marco Schwarz vermiest den Schweizern den Dreifachsieg. Am nächsten kam dem 30-Jährigen, der erstmals überhaupt in dieser Disziplin triumphiert, Alexis Monney.

«Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lauf, vor allem der untere Teil war richtig gut», sagt der 25-Jährige nach der Zieleinfahrt im Interview bei SRF. Er sei oben etwas zögerlich an die Sache ran und habe gewartet, wie seine Skier reagieren.

Auch wenn es am Ende wegen 0,2 Sekunden nicht zum Sieg reicht, ist Monney dennoch zufrieden. «Anfang Saison war nicht so top, da habe ich immer Fehler gemacht. Heute wollte ich einen Lauf ohne grosse Fehler machen. Das habe ich geschafft.»

«Ich bin super happy»

Knapp dahinter klassiert sich Franjo von Allmen, der nach zwei Nullern in Folge im Super-G wieder ein Erfolgserlebnis feiert. «Ich bin super happy. Ich habe etwas Vorsicht eingebaut in den Lauf, was auch verständlich ist.»

Das Podest verpasst Marco Odermatt als Vierter. Der Dominator der letzten Jahre weiss, weshalb es nicht zum Podest oder gar dem Sieg gereicht hat. «Ich habe es prophezeit, dass es ein enges Rennen wird. Wenn man dann Fehler macht, habe ich gewusst, dass es nicht nach ganz nach vorne reicht. Die Einfahrt zum Zielhang war auch nicht perfekt und so fehlen am Ende die paar Hundertstel.»

Trotz des verpassten Sprungs in die Top-3 bleibt der 28-Jährige der Leader in der Disziplinenwertung und wird Mitte Januar im Super-G in Wengen mit der roten Startnummer ins Rennen gehen. Dies, weil seine beiden Hauptkonkurrenten im Kampf um die kleine Kristallkugel – Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser – in Livigno ausscheiden.

«Ich habe die beiden am Start noch gesehen und dann weiss man, dass es nicht viel verleiden mag – gerade auf diesem aggressiven Schnee. Kriechmayr macht keinen grossen Fehler, dann spickt es ihn, weil der Schnee speziell reagiert. Deshalb bin ich zufrieden mit diesem Lauf», schliesst Marco Odermatt ab.

Mehr Videos aus dem Ressort