Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich – Ösi-Abfahrtsleiden geht weiter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer Ski-Festspiele Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich – Ösi-Abfahrtsleiden geht weiter

SDA

28.2.2026 - 15:57

Marco Odermatt jubelt über seinen 54. Weltcup-Sieg.
Marco Odermatt jubelt über seinen 54. Weltcup-Sieg.
KEYSTONE

Die Schweizer Abfahrer dominieren im Weltcup weiter nach Belieben. In Garmisch stehen sie gleich zu dritt auf dem Podest. Marco Odermatt feiert seinen 54. Weltcup-Sieg vor Alexis Monney und Stefan Rogentin.

Keystone-SDA

28.02.2026, 15:57

28.02.2026, 16:02

Zweimal in Folge verpasste Marco Odermatt zuletzt das Abfahrtspodest, nachdem er zuvor achtmal auf selbigem gestanden hatte. In Crans-Montana fehlten ihm beim letzten Rennen vor den Olympischen Spielen neun Hundertstel zu Platz 3. In Bormio trennten ihn zwei Zehntel von einer Olympiamedaille.

Nun, nach dem grossen Höhepunkt der Saison, hat Odermatt die Hundertstel wieder auf seiner Seite. Während andere die Spannung bei frühlingshaften Bedingungen in Garmisch nicht so ganz aufbringen konnten, zeigte der Nidwaldner sein ganzes Können. Er lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Teamkollege Alexis Monney. Bis Rennhälfte legte der Freiburger vor, in den letzten beiden Abschnitten büsste er jedoch eine halbe Sekunde auf Odermatt ein, der im Ziel die Nase um die Winzigkeit von vier Hundertsteln vorne hatte.

Abfahrt in Garmisch. Schweizer Dreifach-Sieg! Odermatt gewinnt vor Monney und Rogentin

Abfahrt in GarmischSchweizer Dreifach-Sieg! Odermatt gewinnt vor Monney und Rogentin

Nur noch Stenmark und Hirscher vor sich

Odermatt bezeichnet den Sieg gegenüber SRF als «Revanche für die letzten beiden Abfahrten», in denen er jeweils Vierter wurde. Der Weltmeister von 2023 lobte die Piste, die trotz hoher Temperaturen «richtig gut gehalten» habe. «Cool, konnten wir in Garmisch mal wieder eine Abfahrt fahren.»

Auf der oft unterschätzten, aber anspruchsvollen Kandahar-Piste triumphierte der 28-Jährige zum ersten Mal in der Königsdisziplin. Mit seinem 54. Weltcupsieg zog Odermatt mit Hermann Maier gleich und kletterte in der ewigen Bestenliste auf Platz 3. Nur Ingemar Stenmark (86) und Marcel Hirscher (67) haben mehr Siege auf dem Konto. Gleichzeitig dürfte Odermatt im Kampf um die kleine Kristallkugel gegenüber Franjo von Allmen entscheidend vorgelegt haben. Er führt bei noch zwei ausstehenden Rennen mit 175 Punkten Vorsprung und wird mit grosser Wahrscheinlichkeit zum dritten Mal in Folge die Disziplinenwertung gewinnen.

Von Allmen gehörte für einmal zu den Geschlagenen. Der dreifache Olympiasieger musste sich im ersten Rennen nach den Winterspielen und bei seiner ersten rennmässigen Abfahrt in Garmisch nach einer fehlerhaften Fahrt mit Platz 6 begnügen.

Dreifach-Olympiasieger genervt. von Allmen: «Huere Frühling – es ist viel zu warm, um Skizufahren»

Dreifach-Olympiasieger genervtvon Allmen: «Huere Frühling – es ist viel zu warm, um Skizufahren»

Genugtuung für Monney und Rogentin

In die Bresche sprangen andere. Der bereits erwähnte Monney und Stefan Rogentin rehabilitierten sich für enttäuschende Olympische Spiele und stiegen zum ersten Mal in dieser Saison auf ein Abfahrtspodest. «Seit Anfang Saison war ich immer nahe dran, hatte aber immer kleine Fehler drin. Jetzt hat es mit einer soliden Fahrt gereicht», sagte Monney. Während sein Top-Resultat eine Frage der Zeit war, zeichnete sich Rogentins Spitzenplatzierung nicht ab. «In der Abfahrt ist es nach Gröden richtig ‹zäch› geworden. Ich wusste manchmal auch nicht, warum und weshalb. Dass es heute geklappt hat, tut schon gut», so der 31-Jährige, der beinahe eine Sekunde auf Sieger Odermatt einbüsste.

Dass gleich drei Schweizer auf dem Podest stehen, ist selbst für das erfolgsverwöhnte Team von Swiss-Ski nicht alltäglich. In der letzten Saison war dies dreimal der Fall, in diesem Winter schafften die Schweizer das Kunststück zum zweiten Mal, nachdem sie bereits im Riesenslalom in Val d'Isère sämtliche Podestplätze belegt hatten.

Freud und Leid bei den Ski-Grossmächten

Die Schweizer stellten ihre Vormachtstellung in der Abfahrt eindrücklich unter Beweis. In der 21. Weltcup-Abfahrt in Folge stand mindestens ein Athlet von Swiss-Ski auf dem Podest. Zur Rekordmarke der Österreicher fehlt jedoch noch ein ganzes Stück. Die Männer des ÖSV standen zwischen 2002 und 2006 in 33 aufeinanderfolgenden Abfahrten auf dem Podium.

Von solchen Marken sind unsere östlichen Nachbarn momentan jedoch meilenweit entfernt. Seit nun 23 Rennen wartet der ÖSV auf einen Abfahrtssieg. Eine längere Durststrecke gab es für die Ski-Grossmacht noch nie.

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Meistgelesen

Iranischer Aussenminister: Chamenei lebt «soweit ich weiss» +++ Iran: Die guten Raketen kommen erst noch
Trump befiehlt Angriff auf den Iran – aber darf er das überhaupt?
Iran im Ausnahmezustand – das ist bisher bekannt
Das ändert sich im März in der Schweiz
Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich – Ösi-Abfahrtsleiden geht weiter

Videos aus dem Ressort

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Challenge League | 24. Runde | Saison 25/26

27.02.2026

Bellinzona – Yverdon 0:4

Bellinzona – Yverdon 0:4

Challenge League | 24. Runde | Saison 25/26

27.02.2026

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

27.02.2026

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Aarau – Rapperswil-Jona 5:3

Bellinzona – Yverdon 0:4

Bellinzona – Yverdon 0:4

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bruch des Schienbeinkopfs. Ricarda Haaser nach üblem Sturz erneut schwer verletzt

Bruch des SchienbeinkopfsRicarda Haaser nach üblem Sturz erneut schwer verletzt

Doppelsieg im Super-G. Weiterer Europacup-Triumph von Lenz Hächler

Doppelsieg im Super-GWeiterer Europacup-Triumph von Lenz Hächler

Super-G in Soldeu. Aicher gewinnt überlegen – Suter glänzt mit weiterem Podestplatz – Grob mit Premiere

Super-G in SoldeuAicher gewinnt überlegen – Suter glänzt mit weiterem Podestplatz – Grob mit Premiere