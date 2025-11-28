  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer unter Druck Odermatts Respekt vor den Österreichern: «Sie sind brutal stark»

Patrick Lämmle

28.11.2025

Marco Odermatt gewinnt den Super-G in Copper Mountain vor Vincent Kriechmayr (links) und Raphael Haaser (rechts).
Marco Odermatt gewinnt den Super-G in Copper Mountain vor Vincent Kriechmayr (links) und Raphael Haaser (rechts).
Keystone

Marco Odermatt gewinnt den Super-G von Copper Mountain. Nach dem Sieg ist er mit seiner Leistung zufrieden und lobt die Rivalen aus Österreich.

Patrick Lämmle

28.11.2025, 10:33

28.11.2025, 10:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt gewinnt den Super-G in Copper Mountain vor drei Österreichern.
  • Odermatt, der in den Tagen vor dem Rennen kränkelte, ist mit seiner Leistung absolut zufrieden.
  • Lobende Worte findet Odi auch für die Rivalen aus Österreich.
Mehr anzeigen

In den Tagen vor dem ersten Speedrennen der Saison kränkelt Marco Odermatt. Am Mittwoch will er keine Interviews geben, um sich zu schonen. Und doch feiert er am Donnerstag im Super-G von Copper Mountain seinen 47. Sieg im Weltcup. Zweimal geht Odermatt in dieser Saison an den Start, zweimal steht er zuoberst auf dem Treppchen. Den ersten Sieg holte er beim Saison-Auftakt in Sölden im Riesenslalom. Der Schweizer befindet sich bereits wieder in blendender Verfassung.

Im SRF-Interview nach seinem Triumph sagt Odermatt: «Ich muss ehrlich sein, ich kam heute gar nicht so ins Rennfeeling rein. Es hat sich irgendwie alles komisch angefühlt. Mit seiner Leistung sei er allerdings «von oben bis unten zufrieden», denn er habe seinen Plan genau umsetzen können. Auch das Gefühl auf dem Ski passe bereits «sehr, sehr gut».

«Wahnsinn – ein Traum». Kilde-Comeback rührt Verlobte Shiffrin zu Tränen

«Wahnsinn – ein Traum»Kilde-Comeback rührt Verlobte Shiffrin zu Tränen

Das Podest teilt sich Odermatt mit den Österreichern Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser. Mit Stefan Babinsky (4.) und Lukas Feuerstein (6.) klassieren sich noch zwei weitere Österreicher ganz weit vorne. Während der Live-Übertragung im TV ist zu sehen, wie sich Odermatt im Zielraum mit Kriechmayr austauscht. Im ORF-Interview will Odi nicht verraten, worüber sie gesprochen haben, sagt aber mit einem Grinsen im Gesicht: «Mit Vinc red‘ ich immer bissl Blödsinn.»

Odi verteilt dann auch noch ein dickes Lob an seine Herausforderer: «Die Österreicher sind brutal stark. Das ist für mich aber keine Überraschung, sie wurden vergangenes Jahr unter Wert geschlagen.» Beim SRF wiederum sagt Kriechmayr: «Marco ist immer noch das Mass aller Dinge. Damit haben wir auch gerechnet, aber schauen wir mal, was die kommenden Rennen bringen.»

So geht es weiter

Am Freitag steht in Copper Mountain ein Riesenslalom der Männer auf dem Programm. Der erste Lauf beginnt um 18.00 Uhr, der zweite um 21.00 Uhr. Am Samstag bestreiten die Frauen dann an gleicher Stätte einen Riesenslalom, gefolgt von einem Slalom am Sonntag.

Das könnte dich auch interessieren

Odermatt: «Als Allrounder kann ich nicht mehr besser werden»

Odermatt: «Als Allrounder kann ich nicht mehr besser werden»

Marco Odermatt erklärt an der Medienkonferenz gut drei Wochen vor dem Saisonstart, wieso er im Speedbereich noch mehr Potential sieht.

01.10.2025

Meistgelesen

Das ist der reichste Mensch in deinem Kanton
«Da lagen zwei Menschen im Sand» – jetzt sprechen Augenzeugen zum tödlichen Haiangriff
Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz
So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans
Schweizer sollen mehr Steuern zahlen – brisanter Plan des Bundesrats durchgesickert

Ski-News

Erster öffentlicher Auftritt. Wie geht es bei Lara Gut-Behrami nach dem Knie-Schock weiter?

Erster öffentlicher AuftrittWie geht es bei Lara Gut-Behrami nach dem Knie-Schock weiter?

Super-G in Copper Mountain. Odermatt verdirbt Österreichern Dreifach-Sieg – Rogentin und von Allmen in den Top-10

Super-G in Copper MountainOdermatt verdirbt Österreichern Dreifach-Sieg – Rogentin und von Allmen in den Top-10

Kreuzbandriss im Training. Saisonende für Lara Gut-Behrami – aber fährt sie doch noch weiter?

Kreuzbandriss im TrainingSaisonende für Lara Gut-Behrami – aber fährt sie doch noch weiter?

Von Allmen will weiter durchstarten. «Ich muss niemandem mehr etwas beweisen»

Von Allmen will weiter durchstarten«Ich muss niemandem mehr etwas beweisen»

«Der Tag ist gekommen!». Ski-Star Kilde bestätigt Comeback in Copper Mountain

«Der Tag ist gekommen!»Ski-Star Kilde bestätigt Comeback in Copper Mountain

Videos aus dem Ressort

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

21.11.2025

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

10.07.2025

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

15.11.2025

Aline Danioth: «Ich nehme mich selbst nicht zu ernst, das ist gut»

Aline Danioth: «Ich nehme mich selbst nicht zu ernst, das ist gut»

15.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Aline Danioth: «Ich nehme mich selbst nicht zu ernst, das ist gut»

Aline Danioth: «Ich nehme mich selbst nicht zu ernst, das ist gut»

Mehr Videos