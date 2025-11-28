Marco Odermatt gewinnt den Super-G in Copper Mountain vor Vincent Kriechmayr (links) und Raphael Haaser (rechts). Keystone

Marco Odermatt gewinnt den Super-G von Copper Mountain. Nach dem Sieg ist er mit seiner Leistung zufrieden und lobt die Rivalen aus Österreich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt gewinnt den Super-G in Copper Mountain vor drei Österreichern.

Odermatt, der in den Tagen vor dem Rennen kränkelte, ist mit seiner Leistung absolut zufrieden.

Lobende Worte findet Odi auch für die Rivalen aus Österreich. Mehr anzeigen

In den Tagen vor dem ersten Speedrennen der Saison kränkelt Marco Odermatt. Am Mittwoch will er keine Interviews geben, um sich zu schonen. Und doch feiert er am Donnerstag im Super-G von Copper Mountain seinen 47. Sieg im Weltcup. Zweimal geht Odermatt in dieser Saison an den Start, zweimal steht er zuoberst auf dem Treppchen. Den ersten Sieg holte er beim Saison-Auftakt in Sölden im Riesenslalom. Der Schweizer befindet sich bereits wieder in blendender Verfassung.

Im SRF-Interview nach seinem Triumph sagt Odermatt: «Ich muss ehrlich sein, ich kam heute gar nicht so ins Rennfeeling rein. Es hat sich irgendwie alles komisch angefühlt. Mit seiner Leistung sei er allerdings «von oben bis unten zufrieden», denn er habe seinen Plan genau umsetzen können. Auch das Gefühl auf dem Ski passe bereits «sehr, sehr gut».

Das Podest teilt sich Odermatt mit den Österreichern Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser. Mit Stefan Babinsky (4.) und Lukas Feuerstein (6.) klassieren sich noch zwei weitere Österreicher ganz weit vorne. Während der Live-Übertragung im TV ist zu sehen, wie sich Odermatt im Zielraum mit Kriechmayr austauscht. Im ORF-Interview will Odi nicht verraten, worüber sie gesprochen haben, sagt aber mit einem Grinsen im Gesicht: «Mit Vinc red‘ ich immer bissl Blödsinn.»

Odi verteilt dann auch noch ein dickes Lob an seine Herausforderer: «Die Österreicher sind brutal stark. Das ist für mich aber keine Überraschung, sie wurden vergangenes Jahr unter Wert geschlagen.» Beim SRF wiederum sagt Kriechmayr: «Marco ist immer noch das Mass aller Dinge. Damit haben wir auch gerechnet, aber schauen wir mal, was die kommenden Rennen bringen.»

So geht es weiter

Am Freitag steht in Copper Mountain ein Riesenslalom der Männer auf dem Programm. Der erste Lauf beginnt um 18.00 Uhr, der zweite um 21.00 Uhr. Am Samstag bestreiten die Frauen dann an gleicher Stätte einen Riesenslalom, gefolgt von einem Slalom am Sonntag.

Das könnte dich auch interessieren