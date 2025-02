Odermatt schlägt Alarm: «Es kommt die Gefahr, es als selbstverständlich zu betrachten»

Marco Odermatt lässt sich in der Leader-Box von den Schweizer Fans feiern. KEYSTONE

Die Schweizer Männer dominieren im Ski-Zirkus im Super-G und in er Abfahrt. Marco Odermatt mahnt nach den Festspielen in Crans-Montana zur Vorsicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei neun von insgesamt zwölf Speed-Rennen der laufenden Saison war der Gewinner ein Schweizer.

«Unglaublich», meint Odermatt zur Dominanz des Teams von Swiss-Ski. Der Nidwalder warnte seine Kollegen ein Tag nach dem Dreifach-Sieg in der Abfahrt in Crans-Montana davor, das ganze als selbstverständlich zu betrachten.

Im Super-G holen sich die Schweizer im Wallis einen Doppelsieg. Im Vergleich zum Vortag fehlt Franjo von Allmen neben Odermatt und Alexis Monney auf dem Podest. In die Bresche springt Dominik Paris, der nach erstmals seit über einem Jahr wieder auf dem Podest steht. Mehr anzeigen

Das Schweizer Speed-Team fährt der Konkurrenz davon. In der laufenden Saison geht kaum ein Weg an Odermatt, Monney, Von Allmen und Co. vorbei. In der laufenden Saison stand erst bei drei der bisherigen zwölf Speed-Rennen ein Fahrer ausserhalb des Teams von Swiss-Ski zuoberst auf dem Treppchen.

In Crans-Montana untermauern die Schweizer ihre Dominanz deutlich. Nach dem Dreifach-Sieg in der Abfahrt gibt es im Super-G einen Doppelsieg. Marco Odermatt gewinnt vor Alexis Monney und bestätigt somit seinen Weltmeistertitel in jener Disziplin, wie es Von Allmen einen Tag zuvor in der Abfahrt gelang. «Wenn Franjo WM-Gold schon so bestätigt, musste ich das auch», sagt Odermatt bei «SRF» mit einem Grinsen.

Die Schweizer Dominanz ist für Odermatt «unglaublich». Trotz der Euphorie mahnt der Nidwaldner zur Vorsicht. Bereits gestern habe er innerhalb des Teams gesagt: «Es kommt jetzt die grosse Gefahr, dass wir das als selbstverständlich anschauen und das Gefühl haben, es ist Normalität.»

Fakt ist: Zurzeit ist es tatsächlich Normalität. Eine Normalität, die aber nicht vom Nichts-Tun kommt und täglicher, intensiver Arbeit unterliegt.

Von Allmen kann seinen Plan nicht umsetzen

Nicht ganz nach Plan verläuft die Fahrt von Franjo von Allmen. Dem Simmentaler unterläuft ein Fehler, verliert daraufhin Tempo und Zeit. «Es nervt mich schon», sagt er bei «SRF». Konkret nervt es ihn, dass er seinen Plan nicht umgesetzt habe.

Anfangs März kann Von Allmen dann wieder versuchen, seinen Plan vollends umzusetzen. Dann steht der Schweizer Speed-Tross im norwegischen Kvitfjell am Start.

