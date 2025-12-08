Odermatt schliesst Frieden mit Beaver Creek: «Diese Sachen hat man schon im Kopf»

Im fünften Anlauf klappt es für Marco Odermatt mit dem ersten Riesenslalom-Sieg in Beaver Creek. Bild: Keystone

Marco Odermatt holt sich im Riesenslalom von Beaver Creek im sechsten Saisonrennen den vierten Sieg und schliesst damit eine Lücke in seinem eindrücklichen Palmares.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Abfahrt am Donnerstag gewinnt Marco Odermatt in Beaver Creek auch den Riesenslalom und holt im sechsten Saisonrennen bereits seinen vierten Sieg.

Den Grundstein für den 49. Weltcup-Sieg legt der Nidwaldner mit einem starken ersten Lauf und kann einen Teil seines grossen Vorsprungs ins Ziel retten. «Es war kein guter zweiter Lauf von mir», stellt Odermatt im Ziel klar.

Schon am kommenden Wochenende könnte Odermatt mit einem Sieg in Val d'Isère in der ewigen Rangliste mit Italiens Ski-Legende Alberto Tomba gleichziehen. Mehr anzeigen

Der Riesen-«Fluch» ist definitiv gebrochen. Nachdem Marco Odermatt am vergangenen Donnerstag auf der Birds of Prey erstmals die Abfahrt gewinnt, legt der Nidwaldner am Sonntag nach und holt sich im fünften Anlauf auch seinen ersten Riesenslalom-Sieg in Beaver Creek.

«Nach der Negativserie hier auf diesem Schnee bedeutet mir der Sieg schon viel», spricht Odermatt im SRF-Interview nach dem Rennen seine bisherige Riesen-Bilanz in der Skistation in den Rocky Mountains an. Bestresultat bis zum Sonntag war tatsächlich ein 27. Rang, dreimal schaffte es der Ausnahmekönner nicht ins Ziel.

Mit der 25. Lauf-Zeit zum Sieg

Was allerdings gesagt werden muss: Zwischen 2019 und 2024 fand in Beaver Creek gar kein Riesenslalom statt. «Ich bin hier schon vor der Pause einmal in der Topgruppe gestartet und mit einem Innenskifehler rausgeflogen. Als ganz junger Bube passierte mir das auch schon. Letztes Jahr dann wieder», erinnert sich Odermatt und gibt zu: «Diese Sachen hat man schon ein wenig im Kopf.»

Das mag teilweise erklären, wieso Odermatt im zweiten Durchgang nur die 25. Lauf-Zeit aufstellt und nur 23 Hundertstel seines 1,31 Sekunden grossen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Vinatzer ins Ziel rettet. «Es war kein guter zweiter Lauf von mir», so Odermatt, der den Grundstein zum Sieg mit einem herausragenden ersten Lauf legt.

Noch ein Sieg fehlt zu Alberto Tomba

«Ich wusste, dass ich einen grossen Vorsprung hatte und musste meinem Plan treu bleiben, nicht nach einem Fehler etwas aufholen zu wollen. So habe ich es über das ‹Gerumpel› herab geschafft einige Hundertstel über die Ziellinie zu bringen», so der 28-Jährige.

Mit seinem 49. Weltcup-Sieg rückt Odermatt in der ewigen Rangliste dem Viertplatzierten Alberto Tomba auf die Pelle und könnte schon am kommenden Wochenende in Val d'Isère mit dem Italiener gleichziehen. «So wollte ich die USA-Reise beenden», schreibt Odermatt auf Instagram – und vergisst auch nach seinem 28. Riesenslalom-Triumph im Weltcup seine Teamkollegen nicht: «Herzlichen Glückwunsch, kleiner Junge Lenz Hächler, zu deinen ersten Punkten!»

