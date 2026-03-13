Marco Odermatt gewinnt zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup. Keystone

Marco Odermatt rast in der Abfahrt in Courcheval als Dritter aufs Podest und schreibt gleich mehrere Kapitel Ski-Geschichte.

Nachdem Franjo von Allmen ausscheidet, steht Odermatt schon vor seiner Fahrt als Gewinner der kleinen Kugel für den besten Abfahrer der Saison fest.

Natürlich noch lange kein Grund für Odermatt, mit angezogener Handbremse den Berg runterzufahren. Zwar zeigt der beste Skifahrer der letzten Jahre nicht die perfekte Fahrt, aber sie ist immer noch gut genug, um am Ende vom Podest zu grüssen.

Es ist bereits Podestplatz Nummer 102 für Odermatt. Damit stellt er einen Schweizer Rekord auf, den er zuvor noch mit Lara Gut-Behrami und Vreni Schneider teilte. Die beiden Frauen standen je 101 Mal auf dem Treppchen. Bei den Männern war Pirmin Zurbriggen mit 84 Podestplätzen viele Jahre lang der Rekordhalter.

Mehr Podestplätze als Odermatt haben nur noch Ingemar Stenmark (155) und Marcel Hirscher (138) vorzuweisen. Bei den Frauen sind es mit Mikaela Shiffrin (166), Lindsey Vonn (145), Annemarie Moser-Pröll (114) und Renate Götschl (110) vier Fahrerinnen, die öfters auf dem Treppchen standen als der Nidwaldner.

Odermatt gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup

Und Odermatt gewinnt nicht «nur» die kleine Kugel, sondern auch die grosse. Zum fünften Mal in Folge sichert sich der Schweizer den Gesamtweltcup. Damit schliesst er zu Marc Girardelli auf. Nur der Österreicher Marcel Hirscher hat die Kugel noch öfter gewonnen, nämlich ganze acht Mal.

Bei den Frauen ist Annemarie Moser-Pröll als sechsfache Gesamtweltcupsiegerin die Nummer eins, hinter ihr folgt Mikaela Shiffrin mit fünf grossen Kristallkugeln. Eine sechste könnte aber in wenigen Tagen folgen, denn die US-Amerikanerin führt die Gesamtwertung mit einem schönen Polster vor Emma Aicher und Camille Rast an.

