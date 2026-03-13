  1. Privatkunden
Mann der Rekorde Odermatt schreibt gleich mehrere Kapitel Schweizer Ski-Geschichte

Patrick Lämmle

13.3.2026

Marco Odermatt gewinnt zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup.
Marco Odermatt gewinnt zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup.
Keystone

Marco Odermatt rast in der Abfahrt in Courcheval als Dritter aufs Podest und schreibt gleich mehrere Kapitel Ski-Geschichte.

Patrick Lämmle

13.03.2026, 12:59

13.03.2026, 13:06

Nachdem Franjo von Allmen ausscheidet, steht Odermatt schon vor seiner Fahrt als Gewinner der kleinen Kugel für den besten Abfahrer der Saison fest.

Natürlich noch lange kein Grund für Odermatt, mit angezogener Handbremse den Berg runterzufahren. Zwar zeigt der beste Skifahrer der letzten Jahre nicht die perfekte Fahrt, aber sie ist immer noch gut genug, um am Ende vom Podest zu grüssen.

Abfahrt in Courchevel. Odermatt rast aufs Podest und gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup

Abfahrt in CourchevelOdermatt rast aufs Podest und gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup

Es ist bereits Podestplatz Nummer 102 für Odermatt. Damit stellt er einen Schweizer Rekord auf, den er zuvor noch mit Lara Gut-Behrami und Vreni Schneider teilte. Die beiden Frauen standen je 101 Mal auf dem Treppchen. Bei den Männern war Pirmin Zurbriggen mit 84 Podestplätzen viele Jahre lang der Rekordhalter.

Mehr Podestplätze als Odermatt haben nur noch Ingemar Stenmark (155) und Marcel Hirscher (138) vorzuweisen. Bei den Frauen sind es mit Mikaela Shiffrin (166), Lindsey Vonn (145), Annemarie Moser-Pröll (114) und Renate Götschl (110) vier Fahrerinnen, die öfters auf dem Treppchen standen als der Nidwaldner.

Odermatt gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup

Und Odermatt gewinnt nicht «nur» die kleine Kugel, sondern auch die grosse. Zum fünften Mal in Folge sichert sich der Schweizer den Gesamtweltcup. Damit schliesst er zu Marc Girardelli auf. Nur der Österreicher Marcel Hirscher hat die Kugel noch öfter gewonnen, nämlich ganze acht Mal.

Bei den Frauen ist Annemarie Moser-Pröll als sechsfache Gesamtweltcupsiegerin die Nummer eins, hinter ihr folgt Mikaela Shiffrin mit fünf grossen Kristallkugeln. Eine sechste könnte aber in wenigen Tagen folgen, denn die US-Amerikanerin führt die Gesamtwertung mit einem schönen Polster vor Emma Aicher und Camille Rast an.

Rücktritt im Live-TV. Niels Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»

Rücktritt im Live-TVNiels Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»

Aus dem Archiv

Odermatt: «Als Allrounder kann ich nicht mehr besser werden»

Odermatt: «Als Allrounder kann ich nicht mehr besser werden»

Marco Odermatt erklärt an der Medienkonferenz gut drei Wochen vor dem Saisonstart, wieso er im Speedbereich noch mehr Potential sieht.

01.10.2025

