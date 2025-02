Odermatt spricht von «perfekter» Fahrt – Sieger Von Allmen von eigener Zeit überrascht

Marco Odermatt legte in Crans-Montana nach eigener Aussage eine «perfekte» Fahrt hin. KEYSTONE

Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Alexis Monney bilden das Podest bei der Abfahrt in Crans-Montana. Das sagen die Akteure zum Rennen des Schweizer Dreifach-Siegs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Franjo von Allmen gewinnt die Abfahrt in Crans-Montana vor Marco Odermatt und Alexis Monney.

Trotz eines «perfekten Rennens» kommt Odermatt an Landsmann Von Allmen nicht vorbei. Das stört den Nidwaldner aber nicht. «Ich bin sehr zufrieden», hält er fest.

Zufrieden, aber überrascht ist Sieger Von Allmen. Im Interview nach dem Rennen erklärt er, dass er nach einigen kleinen Fehlern nicht damit gerechnet hätte, so schnell zu sein. Mehr anzeigen

Das Schweizer Speed-Team der Männer ist zurzeit das Mass aller Dinge. Im sechsten Abfahrts-Rennen der Weltcup-Saison gewinnt zum fünften Mal ein Schweizer.

In Crans-Montana jubeln die Schweizer gleich dreifach. Franjo von Allmen gewinnt vor Marco Odermatt und Alexis Monney. Mit einem Sieg hätte Von Allmen nicht gerechnet. «Ich habe nicht gedacht, dass ich nach dem Weltmeistertitel wieder so anknüpfen kann», so Von Allmen bei «SRF».

Für Von Allmen ist der Triumph der erste Abfahrtssieg im Weltcup. Vor dem Rennen stellte der Simmentaler klar: Die Strecke im Wallis sei zwar einfach, aber nicht einfach zu gewinnen. Nach seiner Fahrt hält er fest: «Ich bin selber überrascht, wie schnell ich war.»

Odermatt über Von Allmen: «Schwer zu schlagen»

Nicht einfach zu gewinnen – das unterstreichen auch die Aussagen von Marco Odermatt. Der Nidwaldner spricht bei «SRF» von einem «perfekten Rennen». «Ich weiss nicht, wo ich besser fahren könnte. Ich bin sehr zufrieden.» So reicht eine perfekte Fahrt nicht, Von Allmen das Wasser zu reichen. «Franjo hat aktuell den höchsten Grundspeed von uns allen. Wenn er es sauber runterbringt, ist er schwierig zu schlagen.»

Das Podest komplettiert Alexis Monney. Der Freiburger ist ob seines dritten Ranges überrascht, da er nach eigener Aussage bei «SRF» auf Strecken wie jener in Crans-Montana «nicht so gut ist». Er möge schwierige Kurse mehr.

Enttäuschter Murisier

Enttäuscht von seiner Leistung ist Justin Murisier. Er verliert auf die Bestzeit über zwei Sekunden und fährt auf den 18. Rang. «Ich habe heute den Schlüssel nicht gefunden (...). Ich bin sehr enttäuscht.» So macht Murisier keine Freundensprünge: «Aus Sicht von Swiss-Ski ist vieles Positiv heute, aus Sicht des Einzelsportlers ist es heute ganz schlecht. Ich kann mich momentan nicht freuen.»

Freuen tun sich aber Von Allmen, Odermatt und Monney, die den ersten Schweizer Dreifach-Sieg in einer Abfahrt seit 1996 bejubeln.

