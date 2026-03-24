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«Irgendwann ist dann mal gut» Odermatt stellt seine Riesenslalom-Zukunft in Frage

Björn Lindroos

24.3.2026

Ausfall mit Startnummer 1: Entgleitet Odermatt hier die Riesen-Kugel?

Ausfall mit Startnummer 1: Entgleitet Odermatt hier die Riesen-Kugel?

24.03.2026

Nach seinem Ausfall im Riesenslalom von Hafjell muss Marco Odermatt um die Riesenslalom-Kugel zittern. Beim SRF-Interview zeigt er sich gefrustet und lässt mit seinen Worten aufhorchen. Fährt er nur noch ein Jahr im Riesenslalom?

Björn Lindroos

24.03.2026, 11:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt scheidet im Riesenslalom früh aus, nachdem er im ersten Lauf mit Startnummer 1 zu aggressiv fährt.
  • Im Kampf um die Riesenslalom-Kugel gerät er unter Druck, da Lucas Pinheiro Braathen nun ein vierter Platz zum Gewinn reicht.
  • Odermatt zeigt sich selbstkritisch, spricht von verändertem Fokus und stellt sogar seine langfristige Zukunft im Riesenslalom infrage.
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Es sind nicht die Tage des Marco Odermatt. Nach dem 19. Rang beim Super-G vom Sonntag kommt er beim Riesenslalom erst gar nicht mehr ins Ziel. Mit der Startnummer 1 scheidet er im 1. Lauf aus.

Riesenslalom-Showdown. Odermatt scheidet aus und muss um die Kugel zittern ++ Braathen führt bei Halbzeit

Riesenslalom-ShowdownOdermatt scheidet aus und muss um die Kugel zittern ++ Braathen führt bei Halbzeit

Beim SRF-Interview nach dem Rennen sucht er nach Gründen für seinen Ausfall: «Ich bin etwas zu aggressiv in den Lauf mit diesen ganzen Bodenwellen rein. Ich wollte vom Mindset her die Startnummer 1 ausnutzen und es ist leider nicht aufgegangen.»

Damit muss Odermatt um die Riesenslalom-Kugel zittern. Dem Halbzeitführenden Lucas Pinheiro Braathen reicht jetzt ein 4. Platz, um Odermatt in der Riesenslalom-Wertung zu überholen. Die Kugel sei aber nicht sein erster Gedanke gewesen, sagt der Schweizer: «Das hat für mich keine Rolle gespielt. Ich wollte einfach mit einem guten Rennen abschliessen und nicht irgendwelche Punkte zusammenzählen. Es war für mich ein Rennen wie jedes andere und ich wollte gewinnen.»

Die Abfahrt neu im Fokus

Dann wirkt der 28-Jährige fast etwas angefressen. «Logisch wollte ich diese Kugel gewinnen, ich bin nicht extra ausgeschieden», sagt er ins SRF-Mikrofon. Er hätte die Kugel gerne aus eigener Kraft geholt, ergänzt Odermatt.

Der Fokus habe sich in dieser Saison etwas geändert: «Jede Kugel hat einen grossen Wert. Der Riesenslalom ist meine Hauptdisziplin – oder war es zumindest. Es war nicht die letzte Chance, aber ich habe diese Saison vier Abfahrten gewonnen, das war schon der Hauptfokus. Vor zwei Jahren war das noch anders. Vielleicht fehlt dieses gewisse Etwas jetzt auch.»

Schluss nach der WM?

Und dann stellt Odermatt sogar die Zukunft in seiner einstigen Parade-Disziplin in Frage: «Es ist offen. Nächstes Jahr habe ich sie schon noch im Kopf, wir haben eine Heim-WM und ich bin noch gut genug, um um Kugeln zu fahren. Aber danach ist dann irgendwann vielleicht schon gut.»

Harte Worte des Ski-Überfliegers zum Abschluss eines Weltcupfinals, welches er sich garantiert anders vorgestellt hat.

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