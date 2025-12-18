Odermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Historischer Exploit Odermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Tobias Benz

18.12.2025

Franjo von Allmen wird nur von Teamkollege Marco Odermatt geschlagen.
Franjo von Allmen wird nur von Teamkollege Marco Odermatt geschlagen.
KEYSTONE

Marco Odermatt ist in dieser Saison nicht zu stoppen. Auf der Saslong feiert der 28-Jährige seinen fünften Sieg im achten Rennen. Hinter ihm wird Franjo von Allmen starker Zweiter. Die Stimmen aus Gröden.

,

Tobias Benz, Syl Battistuzzi

18.12.2025, 16:35

18.12.2025, 16:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt feiert in Gröden seinen 50. Weltcupsieg. Franjo von Allmen fährt auf den zweiten Platz und sorgt so für einen Schweizer Doppelsieg.
  • Dabei hatte Odermatt nach von Allmens starker Fahrt schon fast nicht mehr an einen Sieg geglaubt, wie er im Interview bei SRF verrät.
  • In den nächsten Tagen steht bei den Speed-Männern viel Programm an. Die beiden Schweizer Überflieger schauen dem Mammut-Terminkalender aber gelassen entgegen.
Mehr anzeigen

Marco Odermatt bleibt nach seinem Sieg in Gröden gewohnt bescheiden. «Es ist mega schön», so der Nidwaldner nach seinem Triumph bei SRF. Es sei komisch gewesen mit dem Nebel, sodass das Rennen immer wieder verschoben habe werden müssen, resümiert er.

«Franjo hat eine richtig gute Fahrt gezeigt. Ich habe für mich gedacht: Ich weiss nicht, wo ich viel schneller sein kann. Aber danach habe ich es auch super getroffen. Es hat dann um ein paar Hundertstel gereicht», so Odis Fazit.

In der Ciaslat, einer der Schlüsselstellen in Gröden, habe er das Tempo hochhalten können, was sicher entscheidend gewesen sei, findet Odermatt. Die Marke von 50 Siegen hat für ihn «noch keinen grossen Stellenwert.» Es laufe auch in dieser Saison unglaublich gut. «Es ist der fünfte Sieg im achten Rennen. Das ist natürlich schon genial», fasst Odermatt zusammen.

Von Allmen starker Zweiter

Hinter Odermatt vervollständigt Franjo von Allmen den Schweizer Doppelsieg. Auch der Berner zeigt sich mit der Leistung sehr zufrieden, insbesondere nach seinem Sturz in Nordamerika. «Es ist wichtig, auch für den Kopf. Es war das Ziel, dass ich heute eine gute Fahrt ohne grosse Fehler mache. Das tut gut», so von Allmen im Interview bei SRF.

Dass der 24-Jährige so früh in der Saison bereits in Form kommt, ist nicht selbstverständlich. Zu Beginn des Winters dauere es bei ihm immer ein wenig, bis er in die Gänge komme, schmunzelt von Allmen: «Deshalb ist gut, dass ich jetzt richtig Betrieb habe.»

Und den hat er! In Gröden steht morgen Freitag ein Super-G auf dem Programm, am Samstag nochmals eine Abfahrt und am Sonntag folgt anschliessend in Alta Badia ein Riesenslalom. Auch Odermatt nimmt das Mammutprogramm sportlich: «Vier Rennen in vier Tagen geht schon, es ist ja nicht das erste Jahr für mich.»

Schweizer Doppelsieg in Gröden. 50. Weltcupsieg für Odermatt – von Allmen starker Zweiter

Schweizer Doppelsieg in Gröden50. Weltcupsieg für Odermatt – von Allmen starker Zweiter

Das könnte dich auch interessieren

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Meistgelesen

Russische Soldaten überqueren illegal Nato-Grenze +++ Orban: «Das ist ein Marsch in den Krieg»
Odermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»
Trump-Firma investiert Milliarden in neue Technik, die man mit ihm nicht in Verbindung bringt
Möller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig
50. Weltcupsieg für Odermatt – von Allmen starker Zweiter

Mehr Ski

Mit Helikopter abtransportiert. Möller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Mit Helikopter abtransportiertMöller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Vor 3 Jahren beide Beine gebrochen. Dieses Comeback ist die schönste Überraschung des Ski-Winters

Vor 3 Jahren beide Beine gebrochenDieses Comeback ist die schönste Überraschung des Ski-Winters

Ski alpin. Erster Europacupsieg von Sandro Zurbrügg

Ski alpinErster Europacupsieg von Sandro Zurbrügg

Mehrere Verletzte bei Gröden-Training. Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»

Mehrere Verletzte bei Gröden-TrainingOdermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»

Kildes Comeback-Story. Mit der Kraft der Liebe zurück zum Erfolg?

Kildes Comeback-StoryMit der Kraft der Liebe zurück zum Erfolg?