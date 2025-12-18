Odermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Franjo von Allmen wird nur von Teamkollege Marco Odermatt geschlagen. KEYSTONE

Marco Odermatt ist in dieser Saison nicht zu stoppen. Auf der Saslong feiert der 28-Jährige seinen fünften Sieg im achten Rennen. Hinter ihm wird Franjo von Allmen starker Zweiter. Die Stimmen aus Gröden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt feiert in Gröden seinen 50. Weltcupsieg. Franjo von Allmen fährt auf den zweiten Platz und sorgt so für einen Schweizer Doppelsieg.

Dabei hatte Odermatt nach von Allmens starker Fahrt schon fast nicht mehr an einen Sieg geglaubt, wie er im Interview bei SRF verrät.

In den nächsten Tagen steht bei den Speed-Männern viel Programm an. Die beiden Schweizer Überflieger schauen dem Mammut-Terminkalender aber gelassen entgegen. Mehr anzeigen

Marco Odermatt bleibt nach seinem Sieg in Gröden gewohnt bescheiden. «Es ist mega schön», so der Nidwaldner nach seinem Triumph bei SRF. Es sei komisch gewesen mit dem Nebel, sodass das Rennen immer wieder verschoben habe werden müssen, resümiert er.

«Franjo hat eine richtig gute Fahrt gezeigt. Ich habe für mich gedacht: Ich weiss nicht, wo ich viel schneller sein kann. Aber danach habe ich es auch super getroffen. Es hat dann um ein paar Hundertstel gereicht», so Odis Fazit.

In der Ciaslat, einer der Schlüsselstellen in Gröden, habe er das Tempo hochhalten können, was sicher entscheidend gewesen sei, findet Odermatt. Die Marke von 50 Siegen hat für ihn «noch keinen grossen Stellenwert.» Es laufe auch in dieser Saison unglaublich gut. «Es ist der fünfte Sieg im achten Rennen. Das ist natürlich schon genial», fasst Odermatt zusammen.

Von Allmen starker Zweiter

Hinter Odermatt vervollständigt Franjo von Allmen den Schweizer Doppelsieg. Auch der Berner zeigt sich mit der Leistung sehr zufrieden, insbesondere nach seinem Sturz in Nordamerika. «Es ist wichtig, auch für den Kopf. Es war das Ziel, dass ich heute eine gute Fahrt ohne grosse Fehler mache. Das tut gut», so von Allmen im Interview bei SRF.

Dass der 24-Jährige so früh in der Saison bereits in Form kommt, ist nicht selbstverständlich. Zu Beginn des Winters dauere es bei ihm immer ein wenig, bis er in die Gänge komme, schmunzelt von Allmen: «Deshalb ist gut, dass ich jetzt richtig Betrieb habe.»

Und den hat er! In Gröden steht morgen Freitag ein Super-G auf dem Programm, am Samstag nochmals eine Abfahrt und am Sonntag folgt anschliessend in Alta Badia ein Riesenslalom. Auch Odermatt nimmt das Mammutprogramm sportlich: «Vier Rennen in vier Tagen geht schon, es ist ja nicht das erste Jahr für mich.»

