Odermatt und Rast sind Schneesportler des Jahres - Gallery Camille Rast posiert mit dem Award an der Swiss-Ski Night in Zürich. Bild: Keystone Award-Gewinner Marco Odermatt wird von Rainer Salzgeber interviewt. Bild: Keystone Niels Hintermann, der den Krebs besiegt hat, wird ebenfalls mit einem Award geehrt. Bild: Keystone Odermatt und Rast sind Schneesportler des Jahres - Gallery Camille Rast posiert mit dem Award an der Swiss-Ski Night in Zürich. Bild: Keystone Award-Gewinner Marco Odermatt wird von Rainer Salzgeber interviewt. Bild: Keystone Niels Hintermann, der den Krebs besiegt hat, wird ebenfalls mit einem Award geehrt. Bild: Keystone

Camille Rast und Marco Odermatt sind von einer Expertenjury zur Schweizer Schneesportlerin und zum Schweizer Schneesportler des Jahres gewählt worden.

Keystone-SDA SDA

Rast gewann im vergangenen Winter mit den Slaloms in Killington und Flachau ihre ersten Weltcup-Rennen. Dazu kürte sich die 25-jährige Walliserin Mitte Februar in Saalbach-Hinterglemm zur Slalom-Weltmeisterin.

Odermatt gewann zum vierten Mal in Serie den Gesamtweltcup und drei weitere kleine Kristallkugeln (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom). An der WM in Saalbach sicherte sich der 27-jährige Nidwaldner die Goldmedaille im Super-G.

An der dritten Swiss-Ski-Gala in Zürich-Oerlikon erhielt zudem Niels Hintermann – wie Rast und Odermatt ein Alpin-Rennfahrer – den «Outstanding Achievement Award». Der 30-jährige Zürcher verpasste die Saison 2024/25 aufgrund einer Lymphdrüsenkrebserkrankung.