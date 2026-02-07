  1. Privatkunden
Odermatt nach Rang 4 frustriert «Es ist schon Scheisse. Ich kam ins Ziel und dachte, das war richtig gut»

Luca Betschart

7.2.2026

Marco Odermatt endet in der Olympia-Abfahrt auf dem undankbaren vierten Platz.
Marco Odermatt endet in der Olympia-Abfahrt auf dem undankbaren vierten Platz.
Bild: EPA

Enttäuschung für den Überflieger: Marco Odermatt verpasst in der Olympia-Abfahrt das Podest um 20 Hundertstel und muss seine Medaillenhoffnungen begraben.

Luca Betschart

07.02.2026, 13:27

07.02.2026, 13:52

Mit Startnummer 7 rast Marco Odermatt in der Olympia-Abfahrt an die Spitze des Klassement und jubelt nach seiner Fahrt über die Führung. Lange kann er diese aber nicht verteidigen. Denn gleich nach dem Nidwaldner kommt Franjo von Allmen, der noch einmal um 0,7 Sekunden schneller ist und seinen Teamkollegen sogleich wieder vom Leaderthron verdrängt. 

Damit aber nicht genug. Auch Giovanni Franzoni und Stelvio-Spezialist Dominik Paris sind an diesem Tag schneller als Odermatt – und verdrängen den besten Abfahrer der laufenden Saison vom Podest. Am Ende fehlen dem Schweizer 20 Hundertstel auf die Bronzemedaille.

Gold für die Schweiz!. Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Gold für die Schweiz!Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Analysieren und abhaken

«Es ist schon Scheisse. Vierter bei den Olympischen Spielen ist der blödeste Platz, den man haben kann», sagt ein enttäuschter Odermatt im SRF-Interview. «Ich war sehr zufrieden, wie ich es gefahren bin. Ich kam ins Ziel und dachte: Das war richtig gut. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wo ich viel schneller fahren kann.»

Im Vergleich mit von Allmen büsst Odermatt vor allem im unteren Teil Zeit ein, hat dafür kurz nach dem Rennen aber keine Erklärung. Nun gelte es, die Fahrt gut zu analysieren und den Blick nach vorne zu richten. «Abhaken. Es kommen noch zwei, drei grosse Chancen. Aber logisch tut das weh. Ich muss es genau anschauen», sagt Odermatt und erklärt: «Weil ich habe keinen Bock gemacht und wäre ohne diesen ganz vorne dabei. Von dem her gibt es vielleicht schon etwas zu ändern auf die nächsten Rennen.»

Franjo von Allmen rast mit Traumfahrt zu Olympia-Gold

Franjo von Allmen rast mit Traumfahrt zu Olympia-Gold

07.02.2026

