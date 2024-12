Odermatt schreibt mit seinem 41. Sieg Schweizer Ski-Geschichte Marco Odermatt schreibt Schweizer Ski-Geschichte. Er gewinnt den Riesenslalom von Alta Badia und ist jetzt mit 41. Weltcup-Siegen alleiniger Schweizer Rekordhalter. 22.12.2024

Marco Odermatt zaubert einen Traumlauf in den Schnee und macht im Riesenslalom von Alta Badia im 2. Lauf einen Sprung von Platz 3 auf 1. Es ist sein 41. Karriere-Sieg, ein geschichtsträchtiger noch dazu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag gewinnt Marco Odermatt rund 24 Stunden nach dem Abfahrtssieg in Gröden auch den Riesenslalom von Alta Badia.

Es ist sein vierter Sieg in dieser Saison und der 41. seiner Karriere. Damit ist er nun alleiniger Schweizer Rekordhalter. Erst gestern schloss er mit seinem 40. Sieg zu Pirmin Zurbriggen auf.

Odermatt spricht von einem «Meilenstein» und gibt zu, dass es eines seiner Ziele gewesen sei, diese Marke zu knacken. Mehr anzeigen

Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger, Weltmeister und jetzt also auch noch alleiniger Schweizer Rekordsieger: Marco Odermatt schreibt ein weiteres Kapitel Ski-Geschichte.

Im Riesenslalom von Alta Badia bekunden viele Fahrer aufgrund der schwierigen Bedingungen grosse Probleme. Nicht so Marco Odermatt. Der 27-jährige Nidwaldner macht im 2. Lauf einen Sprung von Platz 3 auf 1 und sagt: «Es war noch einmal ein super 2. Lauf. Bei der Besichtigung habe ich gemerkt, dass es besser ist als am Morgen. Die schlechte Schicht ist weg gewesen, es ist regelmässiger. Das hat mir das Vertrauen gegeben, um anzugreifen.»

Dass er nun auch noch alleiniger Schweizer Rekordsieger ist, erfüllt ihn mit Stolz. «Pirmin Zurbriggen zu überflügeln – die Zahl war früher egal, jetzt ist es aber ein Meilenstein in der Karriere.» In den letzten Monaten sei es für ihn zu einem Ziel geworden, «der erfolgreichste Schweizer Skifahrer zu werden», gibt Odermatt zu und meint: «Zurbriggen war eine Legende – vor meiner Generation zwar – aber trotzdem bekommt man das mit. Was er in der Schweiz für den Skisport entfacht hat, spüren wir heute noch und dürfen dankbar sein.»

Und wir sind dafür dankbar, Marco Odermatt Woche für Woche zuschauen zu dürfen – dem besten Skifahrer der Gegenwart, der wohl noch viele weitere Siege einfahren wird. Im Gesamtweltcup grüsst der Schweizer bereits seit gestern von der Spitze – den Vorsprung hat er nun aber weiter ausgebaut.

Marco Odermatt wird von seinen Schweizer Teamkollegen auf Händen getragen. Bild: Keystone

