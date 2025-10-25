Marco Odermatt und Federica Brignone posieren mit der grossen Kristallkugel. KEYSTONE

Marco Odermatt spricht vor der neuen Ski-Saison im «Blick» über den Rummel um seine Person und verrät, weshalb ihm die aufstrebende künstliche Intelligenz Sorgen bereitet.

Dabei verrät er, dass es Momente gibt, wo er «sich abgrenzen muss», und erklärt, dass ihm das bei kleinen Kindern «mit grossen, herzigen Augen» schwerfalle, bei «sturzbetrunkenen Jogglä» aber nicht.

Zudem erzählt Odermatt, wie er als Zuschauer beim Brünig-Schwinget «keine einzige ruhige Minute» hatte.

Auch der Fortschritt der KI bereitet ihm etwas Sorgen. So habe er ein «täuschend echtes» Fake-Video gesehen, auf dem er mit Italien-Star Federica Brignone rumknutsche. Mehr anzeigen

Zusammen mit Ski-Legende Pirmin Zurbriggen spricht Marco Odermatt vor dem Saisonstart in Sölden mit dem «Blick» über den grossen Rummel um seine Person. Während Zurbriggen zugibt, die Aufmerksamkeit habe während seiner sportlichen Blütezeit «enorm» an ihm «genagt», scheint Odermatt oft gelassen damit umzugehen.

Das sei aber nicht immer so, verrät der 28-Jährige. «Es gibt Momente, wo man sich gegenüber den Fans abgrenzen muss. Vor allem vor dem Rennstart. Aber wenn dich zehn kleine Kinder mit grossen, herzigen Augen anschauen, fällt es mir schwer, Selfie- oder Autogrammwünsche abzulehnen.» Anders sei das, wenn auf dem Weg zum Sessellift «zehn sturzbetrunkene ‹Jogglä›» ein gemeinsames Bild verlangten.

Es sei alles sehr situativ, gesteht Odermatt. «Ich gehe nicht immer gleich locker damit um.» Rund um grosse Erfolge sei es aber natürlich leichter, den Rummel zu ertragen. «Nach einem Sieg wie in Adelboden ist das Bad in der Menge logischerweise schöner als nach einem weniger erfolgreichen Wettkampf.»

Fake-Knutsch-Video sah «täuschend echt» aus

Zu Beginn seiner Popularität habe ihn am meisten gestört, dass er die normalen Dinge im Leben nicht mehr tun konnte. Das liess er sich aber nicht einfach so gefallen. «Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich mir nicht alle diese Dinge wegnehmen lassen will. Ich will weiterhin mit meinen Kollegen in den Ausgang, ich will mit den Kumpels im Sommer ein Stadtfest besuchen und ich wollte eben auch mal den Brünig-Schwinget besuchen.»

Letzteres werde er in Zukunft aber unterlassen. «Nach dem Brünig-Schwinget war für mich klar, dass ich dieses Fest nicht mehr besuchen werde. Ich hatte als Zuschauer auf dem Brünig wirklich keine einzige ruhige Minute», erzählt Odermatt.

Und auch vor dem Netz macht der Medien- und Fanrummel nicht halt. Das musste Odermatt bereits auf die harte Tour lernen. «Ich bin bis jetzt glücklicherweise von falschen Schlagzeilen verschont geblieben. Was mir schon ein bisschen Sorge bereitet, ist die Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz», erzählt Odermatt und verrät: «Kürzlich ist ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie Federica Brignone und ich nach der Kugelübergabe beim Weltcupfinale auf dem Podest herumknutschen. Selbstverständlich handelt es sich dabei um ein Fake-Video. Aber es sieht wirklich täuschend echt aus.»

