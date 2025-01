Odermatts gedämpfte Freude: «Das nimmt die Euphorie und die Emotionen»

Odermatt rast auf der Streif zum Sieg im Super-G 24.01.2025

Marco Odermatt rast im anspruchsvollen Super-G auf der Streif zu seinem ersten Sieg in Kitzbühel und schliesst eine der wenigen noch verbleibenden Lücken in seinem Palmarès. Die Euphorie hält sich aber in Grenzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt hat es geschafft: Im Super-G auf der Streif fährt er am Freitag zu seinem ersten Sieg in Kitzbühel. Der Nidwaldner gewinnt vor dem Österreicher Raphael Haaser und Teamkollege Stefan Rogentin.

Der Premieren-Sieg wird allerdings von zahlreichen Stürzen überschattet. «Heute sind viele Fehler passiert, auch Eigenfehler», sagt Odermatt im Ziel.

Die Freude hält sich deshalb in Grenzen. Zudem macht Odermatt klar: «Das ganz grosse Ziel ist die Abfahrt morgen.» Mehr anzeigen

Marco Odermatt hat wieder zugeschlagen. Der Nidwaldner bewältigt den schwierigen Super-G auf der Streif am Freitag am schnellsten, verweist den Österreicher Raphael Haaser und Landsmann Stefan Rogentin auf die Ehrenplätze und feiert seinen ersten Sieg auf der legendären Strecke in Kitzbühel.

«Es ist ein sehr spezieller Tag», freut sich Odermatt im SRF-Interview im Ziel. In grosse Jubelstürme bricht der 27-Jährige nach den zahlreichen Stürzen aber nicht aus: «Es ist schade, dass es so viele Stürze gab, das nimmt die Euphorie und die Emotionen. Aber vielleicht ist das gerade gut, damit man fokussiert auf morgen bleibt.»

«Es ist eine brutale Piste»

Gleich mehrere Fahrer fliegen auf der herausfordernden Streif ab. Übel erwischt es etwa Routinier Alexis Pinturault, der mit dem Helikopter abtransportiert werden muss. «Heute sind viele Fehler passiert, auch Eigenfehler. Es ist eine brutale Piste, das ist nichts Neues. Deshalb bin ich sehr zufrieden, dass ich eine schlaue und solide Fahrt zeigen konnte», sagt Odermatt.

Die gedämpfte Euphorie ist aber nicht nur auf die Stürze zurückzuführen. Mit der Abfahrt am Samstag steht für den Gesamtweltcupsieger das grosse Highlight noch bevor. «Das ganz grosse Ziel ist die Abfahrt morgen. Aber wenn ich heute schon einmal eine goldene Gams mit nach Hause nehme, ist ein grosses Ziel erreicht.»

Im Hinblick auf den Abfahrtsklassiker vom Samstag ist der Super-G-Triumph aber keinesfalls überzubewerten. «Es ist ein neues Rennen, ein neuer Tag, eine neue Disziplin», macht Odermatt klar. «Man kann das gute Gefühl und gewisse Dinge im Material übernehmen, aber demütig bleiben ist ein gutes Wort.»

