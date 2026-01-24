Österreicher erleben in Kitzbühel ein historisches Debakel

Vincent Kriechmayr ist als 13. der beste Österreicher. Keystone

Marco Odermatt ist nach seinem zweiten Rang in Kitzbühel bitter enttäuscht. Für die Österreicher dürfte sich das wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen.

Kein Österreicher in den Top-10 – das gab es zuvor bei der Hahnenkamm-Abfahrt noch nie.

Den letzten Sieg in einer Abfahrt für Österreich holte Kriechmayr im März 2023. Mehr anzeigen

Am Samstag erleidet das ÖSV-Team einen weiteren Nackenschlag. Vincent Kriechmayr verliert auf der Streif 1,48 Sekunden auf Sieger Giovanni Franzoni und ist als 13. der beste seines Teams. Damit schafft es kein Österreicher in die Top-10 – das gab es in Kitzbühel noch nie. Das zuvor schlechteste Resultat war jenes aus dem Jahre 2017, als Matthias Mayer Achter wurde.

«Sehr schade. Ich hätte mir schon mehr vorgenommen», so Kriechmayr. Nun hat er die Faxen dicke und verzichtet auf die kommende Abfahrt in Crans-Montana, um sich optimal auf die Olympischen Spiele in Bormio vorzubereiten.

So haben die Österreicher in Kitzbühel abgeschnitten 13. Vincent Kriechmayr (+1,48)

24. Manuel Traninger (+1,66)

25. Raphael Haaser (+1,69)

31. Vincent Wieser (+2,02)

34. Stefan Babinsky (+2,04)

36. Andreas Ploier (+2,13)

OUT: Daniel Hemetsberger und Stefan Rieser Mehr anzeigen

Österreich wartet seit März 2023 auf einen Abfahrtssieg

Dass die Österreicher keinen Sieg bejubeln dürfen, kommt allerdings nicht überraschend. In der Königsdisziplin zuoberst auf dem Treppchen stand Kriechmayr im März 2023 in Soldeu. Seither wartet Rot-Weiss-Rot auf einen weiteren Triumph. 22 Abfahrten in Serie ohne Sieg sind ebenfalls geschichtsträchtig. Damit stellt man den Negativrekord ein. ÖSV-Alpinchef Christian Mitter meint: «Das Resultat ist nicht zufriedenstellend. Heute ist einfach gar nix gegangen, wir müssen uns anschauen, warum.»

Ach, was sind wir Schweizer Ski-Fans doch verwöhnt. Alleine in dieser Saison stand in vier von fünf Abfahrten ein Schweizer zuoberst auf dem Treppchen. Drei Mal siegte Marco Odermatt, einmal Franjo von Allmen.