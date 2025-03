Alexis Pinturault steckt nach der zweiten schweren Verletzung innerhalb eines Jahres noch nicht auf Keystone

Alexis Pinturault will seine Karriere nach der jüngsten Verletzung, die seine Saison frühzeitig beendet hat, fortsetzen – sich dabei aber auf den Riesenslalom beschränken.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Alexis Pinturault musste die Saison nach einem Sturz bei der Abfahrt in Kitzbühel vorzeitig abbrechen.

Für die kommende Saison tritt er zwar nicht zurück, aber kürzer: Er fokussiert sich auf den Riesenslalom. Mehr anzeigen

Er peile das Comeback auf die nächste Saison an und wolle sich dabei auf sein Kerngeschäft, den Riesenslalom, fokussieren, teilte der 33-jährige Franzose am Freitag im Rahmen einer Videokonferenz mit.

Es werde wahrscheinlich seine letzte Saison, finales Highlight sollen die Olympischen Spiele 2026 in Norditalien sein, erklärte Pinturault. Das Unterfangen, sich auch in der Abfahrt an der Spitze zu etablieren, breche er ab. «Es ist gescheiter, mich auf das zu konzentrieren, was ich am besten beherrsche, wo ich immer am besten war und wo ich auch immer in den Top 30 bin, wenn ich die Saison beginne», so Pinturault. 18 seiner 34 Weltcupsiege errang der Gesamtweltcupsieger von 2021 in seiner Paradedisziplin.

Pinturault hatte bei seinem Sturz im Januar in Kitzbühel, keine zwei Monate nach seinem Comeback von einem Kreuzbandriss im linken Knie, einen Bruch des Schienbeinkopfs und eine Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten. Zunächst hatte er offengelassen, ob er seine Karriere fortsetzen wird. Nun will er bereits in einem Monat wieder auf Ski stehen.

