Nach dem missglückten Saisonstart will Marco Odermatt im Dezember in Nordamerika die ersten Erfolge feiern. Keystone

Die Vorbereitung auf die ersten Speedrennen der Weltcup-Saison in Beaver Creek (6. bis 8. Dezember) verliefen für Marco Odermatt und seine Schweizer Teamkollegen alles andere als ideal.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel und Thomas Tumler erlebten bei ihrer Reise nach Beaver Creek Verzögerungen aufgrund eines verpassten Anschlussflugs in Frankfurt.

Die vier Athleten mussten eine ungeplante Übernachtung in Frankfurt einlegen, bevor sie ihre Übersee-Reise fortsetzen konnten, was die Anreise deutlich verlängerte. Mehr anzeigen

Neben den ersten Abfahrts- und Super-G-Rennen steht Anfang Dezember in Beaver Creek auch der zweite Riesenslalom der Saison auf dem Programm. Um bestens vorbereitet zu sein, reiste ein Schweizer Quartett, bestehend aus Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel und Thomas Tumler frühzeitig nach Übersee. Doch die Anreise entwickelte sich zu einer unerwarteten Herausforderung, wie «sport.ch» berichtet.

Demnach führten am Flughafen Frankfurt Probleme dazu, dass der Anschlussflug nach Denver verpasst wurde. Bereits der Abflug ab Zürich hatte sich deutlich verzögert, sodass die Weiterreise in Frankfurt scheiterte. Für die vier Athleten bedeutete dies eine zusätzliche Übernachtung in Frankfurt, bevor sie ihre Reise am nächsten Tag fortsetzen konnten. Damit dauerte der Weg nach Colorado erheblich länger als geplant.

Trotz dieser unerfreulichen Verzögerung hofft das Team, dass dies der einzige Stolperstein auf ihrer Nordamerika-Reise bleibt. Am 6. Dezember steht in Beaver Creek die erste Abfahrt der Saison auf dem Programm, am Tag darauf folgt ein Super-G auf der «Birds of Prey», ehe das Wochenende am 8. Dezember mit einem Riesenslalom abgeschlossen wird.

