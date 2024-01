Rémi Cuche musst die Fahrt auf der Streif abbrechen. Bild: Keystone

Rémi Cuche zieht sich am vergangenen Mittwoch im Abfahrts-Training in Kitzbühel einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes zu. Diese Diagnose gibt der 23-jährige Neuenburger per Instagram bekannt.

Der Neffe von Didier Cuche musste ohne zu stürzen die Fahrt nach nur 20 Sekunden abbrechen. Der Streif-Neuling schwang nach einer Bodenwelle, bei welcher er einen Schlag auf das linke Knie erwischte und es ihn abhob, vor der Einfahrt in den Steilhang ab. Rémi Cuche stand in Kitzbühel vor einem möglichen Weltcup-Debüt.

Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie ich mich letzte Woche gefühlt habe. Ich erfüllte mir meinen grössten Kindheitstraum, die mythische Streif zu fahren. Leider habe ich am nächsten Tag beim zweiten Training bei einer Rückwärtsbewegung einen Stich in mein linkes Knie verspürt, der mich an der Weiterfahrt gehindert hat», schreibt Cuche auf Instagram.

«Jetzt habe ich eine Wahl zu treffen und muss mir die richtigen Fragen stellen. Als ich diese Erfahrung machte, wurde mir klar, dass ich für diese paar Minuten Adrenalin lebe und dass damit leider auch ein gewisses Risiko verbunden war. Ein neuer Kampf gegen mich selbst beginnt und ich werde alles daran setzen, um gestärkt daraus hervorzugehen und mich hoffentlich auf dieser Strecke rächen zu können. Ich danke euch allen für eure Nachrichten, die mich sehr berühren, auch wenn ich im Moment nicht die Kraft habe, sie zu beantworten.»

sda