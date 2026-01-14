Camille Rast fährt in Flachau auf den starken 4. Rang. Keystone

Camille Rast reist angeschlagen zum Nachtslalom in Flachau – und hält dennoch erneut mit den Besten mit. Am Ende fehlen der Walliserin nur zwei Hundertstel zum Podestplatz. Der Frust hält sich aber in Grenzen.

«Ich habe alles probiert und ein paar wenige Fehler gemacht. Das Podest wäre möglich gewesen, aber der 4. Platz ist auch gut. So habe ich noch ein bisschen mehr Hunger nächste Woche», lacht Camille Rast nach dem Nachtspektakel in Österreich im SRF-Interview. «Wenn du Vierte bist, hast du noch mehr Lust aufs Podest. Vor allem, wenn es so knapp ist.»

Nur 0,02 Sekunden fehlen der Walliserin auf Katharina Truppes Rang 3. Mikaela Shiffrin siegt in Flachau vor ihrer US-amerikanischen Landsfrau Paula Moltzan.

Im TV-Interview muss Rast immer wieder husten. «Gestern lag ich den ganzen Tag im Bett, das war sicher nicht die richtige Vorbereitung», erklärt sie. Obwohl sie angeschlagen nach Flachau kam, konnte Rast erneut mit den Besten mithalten. Auch wenn ihr etwas die Energie gefehlt habe. «Jetzt habe ich ein paar Tage Zeit bis zum Riesenslalom in Kronplatz.»

Holdener trotz Rang 5 nicht restlos zufrieden

Weniger zufrieden gibt sich Wendy Holdener, die auf den starken 5. Platz fährt. «Ich wäre gerne etwas mehr am Limit gefahren», sagt sie. «Phasenweise konnte ich etwas mehr Risiko einbauen. Wenn ich mich noch etwas mehr in diese Situationen zwinge, kann ich es auspacken. Daran arbeite ich weiter.»

Hochzufrieden kann dagegen Eliane Christen sein. Sie schafft mit ihrem 10. Platz die Olympia-Qualifikation: «Es ist unglaublich», sagt Christen. «Es ist super, dass ich nach dem starken 1. Lauf auch den 2. gut runterbringen konnte.»