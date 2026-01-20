  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Privatduell um Riesen-Kugel? Rast sagt Scheib den Kampf an: «Jetzt muss ich wieder auf die höchste Stufe gehen»

Luca Betschart

20.1.2026

Camille Rast jubelt in Kronplatz über ihren nächsten Podestplatz.
Camille Rast jubelt in Kronplatz über ihren nächsten Podestplatz.
Bild: Keystone

Camille Rast beweist ihre Topform auch in Kronplatz und muss sich im schwierigen Riesenslalom nur Disziplinen-Leaderin Julia Scheib geschlagen geben. Kurz nach dem Rennen sagt Rast der Österreicherin den Kampf an.

Luca Betschart

20.01.2026, 18:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Camille Rast fährt in Kronplatz im dritten Riesenslalom in Serie auf das Podest. Julia Scheib ist die einzige Fahrerin, welche die Schweizerin in den letzten drei Rennen in dieser Disziplin bezwingen kann.
  • Rast zeigt sich mit ihrer Leistung zufrieden, dennoch sagt sie Scheib für den nächsten Riesenslalom in Spindlermühle den Kampf an.
  • Nur lobende Worte findet Rast für Federica Brignone, die sich bei ihrem Weltcup-Comeback mit einem eindrücklichen sechsten Platz zurückmeldet.
Mehr anzeigen

Die letzten drei Riesenslalom-Rennen der Frauen verkommen zu einem Privatduell zwischen Camille Rast und Julia Scheib: In Semmering gewinnt die Österreicherin vor der Schweizerin, in Kranjska Gora triumphiert Rast vor Scheib, bevor sich das Blatt in Kronplatz wieder wendet. 

In Italien fehlen Rast 37 Hundertstel zum Sieg. «Ich habe unten viel verloren. Aber generell war es ein gutes Rennen. Ich war ein bisschen zu nett im ersten Durchgang. Aber daraus lernt man», sagt Rast im SRF-Interview. «Hier auf dieser schwierigen Piste auf dem Podest zu stehen – ich bin wirklich zufrieden.»

Scheib siegt am Kronplatz. Rast fährt erneut aufs Riesen-Podest – Brignone glänzt beim Comeback

Scheib siegt am KronplatzRast fährt erneut aufs Riesen-Podest – Brignone glänzt beim Comeback

Grosses Lob für Brignone

Endlich zahle sich die harte und lange Arbeit aus. «Alles, was wir im Riesenslalom gearbeitet haben, kann ich jetzt zeigen. Es gibt sicher noch etwas zu verbessern. Aber wenn man auf dem Podest steht, ist das ein guter Schritt», so Rast.

In der Riesenslalom-Disziplinenwertung ist die 26-Jährige die klare Nummer 2. Der Rückstand auf Scheib ist mit 139 Punkten aber schon beträchtlich – und die Ambitionen von Rast eindeutig: «Jetzt muss ich wieder auf die höchste Stufe gehen.» Am besten schon am kommenden Samstag, wann der Riesenslalom in Spindlermühle über die Bühne geht: «Am Wochenende beginnt es wieder von null.»

Beeindruckt zeigt sich der grösste Schweizer Technik-Trumpf von Federica Brignone, die in Kronplatz nach fast 300 Tagen in den Weltcup zurückkehrt. «Ich war in diesem Sommer bei Fede zuhause und habe ihr Bein gesehen. Es hat wirklch nicht gut ausgesehen», erzählt Rast. «Dass sie jetzt am Start ist und auf Platz 6 fährt – es ist unglaublich, was sie macht. Sie hat sicher nicht vergessen, wie man Ski fährt. Ich denke, sie wird noch ein bisschen Zeit brauchen bis an die Spitze. Aber es fehlt wenig. Sie kann sehr schnell wieder ganz oben zurück sein.»

Camille Rast: «Ich bin ein Mix zwischen crazy und relaxt»

Camille Rast: «Ich bin ein Mix zwischen crazy und relaxt»

Technik-Spezialistin Camille Rast stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport-Redaktion.

08.11.2024

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

03.11.2025

Meistgelesen

Trump: Nato wäre ohne mich «im Aschehaufen der Geschichte» +++ Newsom nennt Europas Regierungschefs «erbärmlich»
Das «Zeitalter globalen Wasserbankrotts» beginnt
Behörden waren seit 2018 über Verstösse in Bar informiert +++ Hinweise auf Fluchtversuch der Morettis aufgetaucht
Beatrice Egli kommentiert Silbereisen-Liebesgerüchte
Jauch: «Der Verantwortliche wurde entlassen»

Mehr aus dem Ressort

300 Tage nach Horror-Verletzung. Brignone bricht nach Traum-Comeback in Tränen aus

300 Tage nach Horror-VerletzungBrignone bricht nach Traum-Comeback in Tränen aus

Italienerin startet am Kronplatz. Brignone plant nach 292 Tagen Leidenszeit Weltcup-Comeback: «Ziel ist Olympia»

Italienerin startet am KronplatzBrignone plant nach 292 Tagen Leidenszeit Weltcup-Comeback: «Ziel ist Olympia»

Schlagabtausch der Ski-Stars. Odermatt kontert McGrath: «Am Slalom-Sonntag gibt es immer ein freies Zimmer für dich»

Schlagabtausch der Ski-StarsOdermatt kontert McGrath: «Am Slalom-Sonntag gibt es immer ein freies Zimmer für dich»

Europacup. Starke Schweizer Abfahrer in Pass Thurn

EuropacupStarke Schweizer Abfahrer in Pass Thurn

Norweger singt «W. Nuss vo Bümpliz». McGrath adelt Wengen-Fans: «Das Schweizer Publikum ist magisch»

Norweger singt «W. Nuss vo Bümpliz»McGrath adelt Wengen-Fans: «Das Schweizer Publikum ist magisch»