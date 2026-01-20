Camille Rast jubelt in Kronplatz über ihren nächsten Podestplatz. Bild: Keystone

Camille Rast beweist ihre Topform auch in Kronplatz und muss sich im schwierigen Riesenslalom nur Disziplinen-Leaderin Julia Scheib geschlagen geben. Kurz nach dem Rennen sagt Rast der Österreicherin den Kampf an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Camille Rast fährt in Kronplatz im dritten Riesenslalom in Serie auf das Podest. Julia Scheib ist die einzige Fahrerin, welche die Schweizerin in den letzten drei Rennen in dieser Disziplin bezwingen kann.

Rast zeigt sich mit ihrer Leistung zufrieden, dennoch sagt sie Scheib für den nächsten Riesenslalom in Spindlermühle den Kampf an.

Nur lobende Worte findet Rast für Federica Brignone, die sich bei ihrem Weltcup-Comeback mit einem eindrücklichen sechsten Platz zurückmeldet. Mehr anzeigen

Die letzten drei Riesenslalom-Rennen der Frauen verkommen zu einem Privatduell zwischen Camille Rast und Julia Scheib: In Semmering gewinnt die Österreicherin vor der Schweizerin, in Kranjska Gora triumphiert Rast vor Scheib, bevor sich das Blatt in Kronplatz wieder wendet.

In Italien fehlen Rast 37 Hundertstel zum Sieg. «Ich habe unten viel verloren. Aber generell war es ein gutes Rennen. Ich war ein bisschen zu nett im ersten Durchgang. Aber daraus lernt man», sagt Rast im SRF-Interview. «Hier auf dieser schwierigen Piste auf dem Podest zu stehen – ich bin wirklich zufrieden.»

Grosses Lob für Brignone

Endlich zahle sich die harte und lange Arbeit aus. «Alles, was wir im Riesenslalom gearbeitet haben, kann ich jetzt zeigen. Es gibt sicher noch etwas zu verbessern. Aber wenn man auf dem Podest steht, ist das ein guter Schritt», so Rast.

In der Riesenslalom-Disziplinenwertung ist die 26-Jährige die klare Nummer 2. Der Rückstand auf Scheib ist mit 139 Punkten aber schon beträchtlich – und die Ambitionen von Rast eindeutig: «Jetzt muss ich wieder auf die höchste Stufe gehen.» Am besten schon am kommenden Samstag, wann der Riesenslalom in Spindlermühle über die Bühne geht: «Am Wochenende beginnt es wieder von null.»

Beeindruckt zeigt sich der grösste Schweizer Technik-Trumpf von Federica Brignone, die in Kronplatz nach fast 300 Tagen in den Weltcup zurückkehrt. «Ich war in diesem Sommer bei Fede zuhause und habe ihr Bein gesehen. Es hat wirklch nicht gut ausgesehen», erzählt Rast. «Dass sie jetzt am Start ist und auf Platz 6 fährt – es ist unglaublich, was sie macht. Sie hat sicher nicht vergessen, wie man Ski fährt. Ich denke, sie wird noch ein bisschen Zeit brauchen bis an die Spitze. Aber es fehlt wenig. Sie kann sehr schnell wieder ganz oben zurück sein.»

