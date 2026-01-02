  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Olympia-Traum geplatzt Katharina Liensberger nach Sturz schwer am Knie verletzt

SDA

2.1.2026 - 15:15

Es sollte ihr letzter Renneinsatz in dieser Saison sein: Katharina Liensberger am vergangenen Sonntag am Semmering.
Es sollte ihr letzter Renneinsatz in dieser Saison sein: Katharina Liensberger am vergangenen Sonntag am Semmering.
Bild: Keystone

Für die Vorarlbergerin Katharina Liensberger ist der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen kommenden Februar vorbei. Die 28-Jährige stürzt im Training schwer.

Keystone-SDA

02.01.2026, 15:15

02.01.2026, 15:36

Die Slalomspezialistin zog sich am Freitag in St. Michael/Lungau bei einer Riesenslalom-Einheit in Vorbereitung auf den Weltcup in Kranjska-Gora bei einem Sturz schwere Verletzungen im rechten Knie zu. In der Klinik Hochrum bei Innsbruck wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss diagnostiziert.

Die Operation wurde noch für den Unfalltag angesetzt, auf jeden Fall bedeutet das auch das Saisonende für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm. Liensberger wäre am Wochenende sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom zum Einsatz gekommen. Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin von 2021 mit Platz 4 am vergangenen Sonntag auf dem Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.

Das könnte dich auch interessieren

«Harfe spielen oder im Wald spazieren» – die Ski-Stars verraten ihre Rituale

«Harfe spielen oder im Wald spazieren» – die Ski-Stars verraten ihre Rituale

Was machen die Ski-Star vor und nach dem Rennen? Und welche Fähigkeit eines andere Athleten hätte man gerne selbst? blue Sport hat bei Katharina Liensberger, Federica Brignone und Thea Louise Stjernesund nachgefragt.

15.11.2023

Meistgelesen

Jetzt informieren die Behörden – live im Ticker und Stream
Behörden warnen: «Opferbilanz könnte sich noch verschlimmern» +++ Italiens Aussenminister verrät Details zu Ermittlungen
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer
Auch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar
Schnee-Welle rollt an – schon heute könnte es weiss werden

Videos aus dem Ressort

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

01.01.2026

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

01.01.2026

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Fairness mit Füssen getreten?. Jetzt wehrt sich Shiffrin: «Es ging nicht darum, sich einen Vorteil zu verschaffen»

Fairness mit Füssen getreten?Jetzt wehrt sich Shiffrin: «Es ging nicht darum, sich einen Vorteil zu verschaffen»

Schweizer Hoffnung im Olympia-Jahr. Sie besuchte die Zirkusschule und hatte heftige Rückschläge – jetzt ist Camille Rast die Überfliegerin

Schweizer Hoffnung im Olympia-JahrSie besuchte die Zirkusschule und hatte heftige Rückschläge – jetzt ist Camille Rast die Überfliegerin

Weltcup-Debüt für Wunderkind. Giada D'Antonio: «Shiffrin habe ich praktisch nicht wahrgenommen»

Weltcup-Debüt für WunderkindGiada D'Antonio: «Shiffrin habe ich praktisch nicht wahrgenommen»

«Vorteil verschafft». Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph

«Vorteil verschafft»Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph

Rast nur knapp geschlagen. «Ich hoffe, ich kann Shiffrin bald noch mehr unter Druck setzen»

Rast nur knapp geschlagen«Ich hoffe, ich kann Shiffrin bald noch mehr unter Druck setzen»