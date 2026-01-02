Es sollte ihr letzter Renneinsatz in dieser Saison sein: Katharina Liensberger am vergangenen Sonntag am Semmering. Bild: Keystone

Für die Vorarlbergerin Katharina Liensberger ist der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen kommenden Februar vorbei. Die 28-Jährige stürzt im Training schwer.

Keystone-SDA SDA

Die Slalomspezialistin zog sich am Freitag in St. Michael/Lungau bei einer Riesenslalom-Einheit in Vorbereitung auf den Weltcup in Kranjska-Gora bei einem Sturz schwere Verletzungen im rechten Knie zu. In der Klinik Hochrum bei Innsbruck wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss diagnostiziert.

Die Operation wurde noch für den Unfalltag angesetzt, auf jeden Fall bedeutet das auch das Saisonende für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm. Liensberger wäre am Wochenende sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom zum Einsatz gekommen. Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin von 2021 mit Platz 4 am vergangenen Sonntag auf dem Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.

