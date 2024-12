Hier stürzt Hirscher und reisst sich das Kreuzband Die Saison von Marcel Hirscher ist vorbei. Der österreichische Ski-Star reisst sich das Kreuzband bei einem Trainingslauf. 03.12.2024

Marcel Hirscher wird in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten. Der Österreicher, der für die Niederlande startet, hat sich am Montag im Training das Kreuzband gerissen.

Der 35-Jährige zog sich beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss zu und wurde bereits operiert.

Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher verletzte sich am Montag beim Training auf der Reiteralm. Wie der 35-Jährige auf Instagram schreibt, ist der Winter für ihn damit gelaufen: «Letzte Fahrt der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an alle für die Unterstützung.»

Hirscher rutschte bei einem Rechtsschwung weg, stürzte zwar nicht, griff sich aber sofort ans linke Knie. «Kreuzband weg, Projekt vorbei», so der Ski-Star weiter auf Instagram. Noch am Montagabend wurde Hirscher in Graz erfolgreich operiert.

Marcel Hirscher kehrte auf diese Saison hin nach fünfjähriger Pause in den Ski-Weltcup zurück. Gleich beim Saisonauftakt in Sölden fuhr er als 23. in die Punkte, im Slalom lief es dem für Holland startenden Österreicher aber nicht nach Wunsch. In den beiden Slaloms in Levi und Gurgl holte Hirscher keine Punkte und übte sich in Selbstkritik: «So bin ich hier fehl am Platz. Ich bin nur Passagier!»

Ob die schwere Knieverletzung das endgültige Ende seiner Karriere ist, liess Hirscher offen, schrieb aber: «Vielleicht ist meine Reise nun endlich zu Ende.»

Feller pausiert Manuel Feller, letzte Saison Gewinner des Slalom-Weltcups, lässt am Wochenende den Riesenslalom in Beaver Creek aus. Das bestätigt der österreichische Skiverband am Dienstag.

Der Tiroler Feller plante an den Rennen in Übersee einzig am Sonntag im Riesenslalom einen Start. Manuel Feller schied an seinen ersten drei Rennen in dieser Saison aus und verletzte sich beim Sturz in Gurgl leicht an der Hüfte. Weil die Hüfte noch nicht zu 100 Prozent verheilt ist und weil er einen Monat lang nicht mehr Riesenslalom trainiert hat, entschied sich Feller, zu Hause zu bleiben und nicht nach Beaver Creek zu reisen.

