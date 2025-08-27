Cyprien Sarrazin stürzt in Bormio im Abfahrtstraining schwer 27.12.2024

Der französische Ski-Star Cyprien Sarrazin befindet sich auf dem Weg der Besserung, wird aber auch die kommende Saison verpassen. Der Speedfahrer stürzte im Dezember 2024 in Bormio schwer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Dezember 2024 stürzte Ski-Ass Cyprien Sarrazin in Bormio schwer.

Dem Franzosen geht es mittlerweile besser, die kommenden Saison mit den Olympischen Spielen kommt für den Speed-Spezialisten aber zu früh.

Sarrazin möchte in der Saison 2026/27 in den Weltcup zurückkehren, das grosse Ziel ist dann Olympia 2030 in seiner Heimat in den französischen Alpen. Mehr anzeigen

Speed-Spezialist Cyprien Sarrazin wird die gesamte kommende Saison verpassen – inklusive der Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Nach seinem schweren Sturz im Abfahrtstraining von Bormio im Dezember 2024 benötigt der Franzose mehr Zeit für seine Genesung.

In einem Interview mit der französischen Zeitung «L’Équipe» erklärt der 30-Jährige: «Eine Rückkehr in der Saison 2026/27 ist das realistischste Szenario.» Zwar wolle er im kommenden Herbst erstmals wieder auf die Ski steigen, um ein Gefühl für den Schnee zurückzubekommen, doch eine reguläre Vorbereitung sei noch nicht möglich. Immerhin seien die massiven Augenprobleme, die ihn noch im März stark eingeschränkt hatten, inzwischen vollständig verschwunden: «Das hat sich ganz natürlich ergeben und erneut alle Prognosen widerlegt.»

Stattdessen bereiten Sarrazin vor allem seine Knie Schwierigkeiten – ein Problem, das er schon vor dem Crash kannte. «Der Sturz in Bormio hat das nicht besser gemacht», erklärt der Franzose.

Grundsätzlich habe er aber keine bleibenden Schäden: «Ich führe ein normales Leben, und allein das ist schon ein kleines Wunder. Ich habe keine Schmerzen, keine Folgeschäden, ausser dass ich in meiner linken Nasenhöhle nichts mehr spüre», so Sarrazin.

Olympia 2030 statt Rücktritt

Einen Rücktritt hat der fünffache Weltcupsieger zwar in Erwägung gezogen, doch die innere Überzeugung, zurückzukommen, habe überwogen. «Ich spüre, dass es möglich ist. Darauf setze ich jetzt all meine Energie», so der französische Draufgänger.

Langfristig hat Sarrazin ein klares Ziel: die Olympischen Spiele 2030 in den französischen Alpen, die quasi vor seiner Haustür stattfinden. «Vier Jahre vergehen schnell. Wenn ich an meine Rückkehr denke, habe ich diese Spiele fest im Kopf.»

