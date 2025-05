Cyprien Sarrazin stürzt in Bormio im Abfahrtstraining schwer 27.12.2024

Der schwer verunfallte Cyprien Sarrazin meldet sich mit positiven Neuigkeiten aus der Reha. Der französische Ski-Star berichtet, dass seine Sehstörungen verschwunden sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cyprien Sarrazin erholt sich nach seinem schweren Sturz im Dezember in Bormio und meldet das Verschwinden seiner Sehstörungen als wichtigen Fortschritt.

Der 30-jährige Franzose befindet sich seit einem Monat im Aufbau-Training.

Ob und wann Sarrazin seine Karriere als Wettkampffahrer fortsetzen kann, ist weiterhin unklar, auch wenn eine Rückkehr auf die Ski grundsätzlich sein Ziel bleibt.

Ende Dezember stürzte Cyprien Sarrazin im Abfahrtstraining in Bormio schwer: Er verlor bei der Einfahrt in den Schlussteil die Kontrolle, hob über eine Bodenwelle ab und schlug aus grosser Höhe heftig mit dem Rücken und dem Kopf auf die harte Piste auf.

«Ich hätte sterben können», hielt der Franzose, der einer der grössten Konkurrenten von Marco Odermatt war, nachher fest. Eine Gehirnblutung musste notoperiert werden. Auch das Knie und den Rücken spüre er immer noch, meinte der Speed-Spezialist Anfang März.

Seit rund einem Monat ist Sarrazin wieder zurück im Training und berichtet von einer stetigen Verbesserung seiner körperlichen Verfassung. «Es geht Schritt für Schritt voran. Die Empfindungen kehren zurück, der Körper reagiert immer besser. Und die Motivation ist da», schrieb der 30-Jährige in einem Instagram-Beitrag.

Last abgefallen – Comeback noch offen

Besonders froh ist der fünffache Weltcupsieger über das Verschwinden seiner Sehstörungen, die ihn seit dem Sturz belastet hatten: «Seit über einem Monat sehe ich nicht mehr doppelt. Eine Augenuntersuchung hat ergeben, dass alles in Ordnung ist. Es ist eine grosse Erleichterung.»

Damit sei eine echte Last von ihm abgefallen und das fühle sich gut an, so sein Fazit. Ob der Franzose nach der Reha wieder seine Karriere fortsetzen kann, ist noch offen.

«Den Sport wieder aufzunehmen, gehört zu meinem Ziel.» Jedoch könne er nicht sagen, wann das in etwa sein könnte. «Wieder Ski fahren, ja. Aber als Wettkämpfer? Ich weiss es nicht», erläuterte Sarrazin im März. So können die Ski-Fans noch hoffen, dass zu Sarrazins 85 Weltcupstarts noch viele mehr dazukommen werden.