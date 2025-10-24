Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen» Cyprien Sarrazin spricht im Interview mit blue News über seinen Horror-Sturz in Bormio und darüber, wie es ihm heute geht. 22.10.2025

Trotz der schweren Verletzungen, die ihm nach einem dramatischen Sturz in Bormio zugefügt wurden, arbeitet Cyprien Sarrazin hart an seiner Rückkehr. Doch der Weg zurück auf die Weltcup-Piste wird ein langer Kampf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cyprien Sarrazin, der nach einem schweren Sturz in Bormio 2024 mit einer Hirnblutung ins Koma versetzt wurde, berichtet von Fortschritten in seiner Genesung, trotz anhaltender Knieschmerzen.

Der Tod von Matteo Franzoso hat ihn tief getroffen und ihm eine neue Perspektive auf das Leben gegeben.

Sarrazin plant, in der nächsten Saison zurückzukehren. Sein Fernziel sind die Olympischen Spiele 2030. Mehr anzeigen

Cyprien Sarrazin, der zuvor innert kürzester Zeit im Speed-Bereich zu einem der grössten Widersacher von Marco Odermatt geworden war, stürzte Ende Dezember im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer und erlitt dabei eine Hirnblutung. Zwischenzeitlich versetzten ihn die behandelnden Ärzte gar in ein künstliches Koma.

«Mir geht es gut, wirklich gut», meint Sarrazin im Interview mit blue Sport und ergänzt: «Jetzt kann ich sagen, alles ist in Ordnung. Natürlich habe ich hier und da noch ein paar kleine Wehwehchen, aber das sind eher so Lackschäden, könnte man sagen. Ich bin glücklich in meinem Leben und komme nach und nach wieder in Form, vor allem körperlich.»

Ein normales Leben führe er schon eine Weile. Bisher sei alles ziemlich schnell gut verlaufen, auch wenn ihn lange noch körperlich kleine Blockaden plagten, so der Franzose. Jetzt spüre er wieder das Gefühl von früher. «Das ist echt cool. Und mental hilft es mir, mich gut zu fühlen, gelassen zu sein, zu akzeptieren und mir auch bewusst zu machen, dass ich grosses Glück habe, hier zu sein. Das verändert einiges, man hat eine etwas andere Perspektive», erläutert Sarrazin.

Tod von Franzose als Mahnmal

«Ich geniesse das Leben, auch wenn ... manchmal ist es nicht einfach, weil ich immer noch diese Knieschmerzen habe, die mich davon abhalten, wirklich das zu tun, was ich liebe. Ich muss geduldig sein, eine Resilienz, an die ich gewöhnt bin. Aber wenn ich Matteo Franzoso sehe, der nicht das Glück hatte wie ich, da rauszukommen, dann tut das weh und lässt einen alles relativieren. Dann kriege ich quasi eine Ohrfeige und denke: ‹Das hätte dir auch passieren können.›»

Der tragische Unfall-Tod des italienischen Abfahrers in Südamerika beschäftigt ihn stark. «Ich erinnere mich noch genau, als ich die Nachricht bekam. Ich war in Deutschland und es hat mich wirklich umgehauen. Ich sass lange da, mit Tränen in den Augen – so wie jetzt auch – mit diesen Emotionen. Es war etwas, das mich tief berührt hat und das ich nicht verstand, als wäre ich irgendwie machtlos. Zum Glück hatte ich jemanden an meiner Seite, der mich gut aufgefangen hat.»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen» Cyprien Sarrazin erzählt gegenüber blue News, wie er die erschütternde Nachricht vom Tod des italienischen Skifahrers Franzoso erhalten hat. 22.10.2025

In dem Moment sei eine Art Erkenntnis passiert. «Egal, wie oft ich gesagt habe: ‹Ja, ich bin mir bewusst, wo ich war, wo ich durchgegangen bin› – es war echt heftig. Solange man nicht vor vollendeten Tatsachen steht, kann man sagen, was man will. Selbst wenn ich sage, ich bin mir bewusst – man begreift es nie wirklich. Und vielleicht sollte man es auch nicht begreifen. Sonst bekommt man Angst. Ich lerne immer noch Tag für Tag, wie ich auf all das reagiere», gesteht Sarrazin.

Kein Fahr-Fehler in Bormio

In der Debatte über Sicherheit halte er sich etwas zurück. Nur gemeinsam werde man Lösungen finden. «Sicher ist: Niemand hat die perfekte Lösung, sonst wäre sie schon da», resümiert er. «Wir betreiben eine gefährliche Sportart. Mit vielen Einschränkungen. Und genau deshalb ist sie so schön. Weil wir diese Freiheit haben, Dinge tun zu können, die gefährlich sind», meint er.

Dennoch sei er jederzeit offen für Austausch, schliesslich sei er direkt von dem Problem in Bormio betroffen gewesen, hält der Franzose fest. In der Tat war die «Stelvio» im besagten Rennen besonders schwierig – beziehungsweise gefährlich.

Die Bergung nach dem Sturz: Cyprien Sarrazin am 27. Dezember in Bormio. Alessandro Trovati/AP/dpa

Er werfe niemandem etwas vor und suche die Schuld immer zuerst bei sich, nur das bringe ihn weiter, erläutert Sarrazin. «Ich weiss auch, dass ich in manchen Stellen nicht perfekt war. Ich werde sie verbessern, aber es ist klar, wenn ich mir das alles ansehe – es war eindeutig kein Fehler», sagt er.

Sarrazin weiter: «Ich glaube, es waren acht Fahrer, die an der genau gleichen Stelle innerhalb von drei Tagen gestürzt sind. Es sind drei, vier Fahrer, die nicht wissen, ob ihre Karriere weitergeht. In einer Saison – wenn es drei, vier sind – ist das schon enorm. An einer einzigen Stelle. Da sollte es eine Überprüfung geben. Und vor allem eine Kommunikation, die stattfinden muss.»

Er wolle niemanden ins Visier nehmen. Am Ende sei es eine Organisation, für die sie alle verantwortlich seien. «Ich selbst bin als Erster gestartet, also habe ich diese Risiken bewusst in Kauf genommen. Mir ist klar, dass Abfahrten genau das sind. Deshalb liebe ich Abfahrten auch. Aber um voranzukommen – und wir müssen vorankommen, wir müssen an die Zukunft denken –, denken sich jetzt junge Fahrer am Start vielleicht: ‹Abfahrten sind doch nicht so cool.› Dabei sind sie natürlich cool!», betont Sarrazin, der in der Szene für seinen wilden Fahrstil bekannt war.

Comeback steht in den Sternen

Er wisse noch nicht, welche Rennen er nun als Zuschauer besuchen werde. «Das wird auch cool sein, mal die andere Seite zu erleben. Aber ich will’s auch nicht übertreiben – ich muss vor allem an mich denken. Ich habe mir dieses Jahr ja bewusst freigenommen, um wieder zu mir zu finden, also werde ich nicht überall wie ein kopfloses Huhn herumrennen», so Sarrazin.

Cyprien Sarrazin lässt sich Zeit mit der Rückkehr in den Wettkampf-Sport. Er plant, in der nächsten Saison wieder Rennen zu fahren – mit den Olympischen Spielen 2030 als mögliches grosses Ziel.

Cyprien Sarrazin gab immer Vollgas.. Marco Trovati/AP/dpa

Vorerst gehe es aber darum, wieder erstmals Ski zu fahren. «Ich habe eigentlich schon seit einiger Zeit die Erlaubnis dazu. Doch im Moment sind die Schmerzen noch zu stark, besonders in den Knien. Natürlich könnte ich ein bisschen rutschen, zwei, drei Kurven fahren, aber am Ende würde ich nur frustriert sein. Ich spüre es, ich kenne mich, ich habe mich in meiner Karriere genug verletzt und mehr als die Hälfte meiner Karriere verletzt verbracht», hält Sarrazin fest.

Zudem gebe es den Umstand, dass er allenfalls nicht in der Lage sein werde, zurückzukommen. «Vielleicht werde ich nie wieder eine körperliche Unversehrtheit erreichen, die es mir erlaubt, leistungsmässig das abzurufen, was ich will – zumindest nicht mit hundertprozentiger Intensität in den Abfahrten. Ausserdem weiss ich, dass hundert Prozent mehr Schmerz unmöglich sind. Das habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Das ist Teil eines riesigen Schritts, und es wird lange dauern, sehr lange. Ich wünschte, es ginge schneller», gibt der 31-Jährige zu.

Es sei eine Menge mentale und körperliche Arbeit – und alles hänge zusammen, so Sarrazin und betont: «Ich nehme mir die Zeit und beisse die Zähne zusammen, wie man so schön sagt. Resilienz gehört einfach dazu.»

Das könnte dich auch interessieren