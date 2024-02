Sarrazin muss nach Trainingssturz in Kvitfjell vorerst aussetzen

In seinem Erfolgslauf abrupt gestoppt: der französische Speed-Spezialist Cyprien Sarrazin. Keystone

Cyprien Sarrazin wird nach einem Sturz die Speedrennen an diesem Wochenende in Kvitfjell verpassen. Er belegt sowohl im Gesamtklassement als auch in der Abfahrtswertung den 2. Platz hinter Marco Odermatt.

Der Franzose stürzte im zweiten Kvitfjell-Training und wird die beiden Speedrennen vom Wochenende in Norwegen verpassen.

Schnellster im zweiten Training ist mit Ken Caillot ein absoluter Nobody. Marco Odermatt hält sich wie schon am Donnerstag noch zurück. Mehr anzeigen

Laut dem französischen Ski-Verband hat sich Sarrazin bei einem Sturz im zweiten Training vor der Kvitfjell-Abfahrt am Samstag eine Verletzung an der linken Wade zugezogen und wird sowohl die Abfahrt als auch den Super-G vom Sonntag in Norwegen verpassen. Weitere Untersuchungen sollen klären, wie lange der 29-Jährige pausieren muss.

Marco Odermatts Vorsprung auf Sarrazin im Kampf um die kleine Kristallkugel beträgt bei noch zwei ausstehenden Abfahrten 6 Punkte. Sollte der Nidwaldner die Abfahrt in Kvitfjell am Samstag gewinnen, würde der Schweizer vorzeitig als Disziplinensieger feststehen.

Lors des entrainements de la descente messieurs, Maxence Muzaton a chuté et souffre d'un traumatisme à la jambe gauche et à l’épaule droite. Il doit rentrer en France pour des examens complémentaires.

Cyprien Sarrazin,… pic.twitter.com/JLcIAMqWtp — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 16, 2024

Odermatt im 2. Training auf Platz 48

Das Training am Freitag war mit einer Fahrzeit von ungefähr 49 Sekunden wenig aussagekräftig, auch weil sich die Topfavoriten zurückhielten. Die schnellste Zeit wurde von einem absoluten Nobody aufgestellt: Ken Caillot, ein 25-jähriger Franzose, der noch nie am Weltcup teilgenommen hat, war mit Startnummer 65 der Schnellste.

Sowohl er als auch sein Landsmann Adrien Fresquet (Startnummer 60) auf Rang 2 profitierten von der besser werdenden Sicht. Erst auf dem dritten Platz folgte mit dem Italiener Dominik Paris ein arrivierter Fahrer. Bester Schweizer war Ralph Weber auf Rang 6. Gilles Roulin (8.) und Lars Rösti (9.) hielten ebenfalls gut mit. Niels Hintermann, am Donnerstag noch der Trainingsschnellste, belegte Rang 19. Marco Odermatt hielt sich als 48. vornehm zurück.

Neben Sarrazin stürzte auch der Norweger Adrian Sejersted. Er kam nach einem Sprung von der Ideallinie ab und überschlug sich mehrfach. Der 29-jährige Lokalmatador musste mit Verdacht auf eine Schulterverletzung mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

