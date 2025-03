Marco Odermatt & Co. müssen mit einer Trainingsfahrt auskommen Keystone

Das Abschlusstraining zu den beiden Weltcup-Abfahrten der Männer in Kvitfjell kann nicht stattfinden. Die Bedingungen auf der Strecke lassen keine zweite Trainingsfahrt zu.

Keystone-SDA SDA

So teilte die Jury ihren Entscheid am Donnerstagmorgen mit.

Somit gehen die Speedspezialisten mit nur einem Training an den Start der Doppelabfahrt. Am Freitag wird das in Garmisch-Partenkirchen abgesagte Rennen nachgeholt, am Samstag steht die zweitletzte Abfahrt der Saison im Programm. Ein Super-G beschliesst am Sonntag das Speed-Wochenende.

Marco Odermatt könnte in Norwegen einen grossen Schritt Richtung Kristallkugeln machen. In der Abfahrt duelliert er sich mit Teamkollege Franjo von Allmen um den Disziplinensieg. Der junge Berner Oberländer ist dem Nidwaldner dank dem Sieg in Crans-Montana wieder etwas näher gerückt und weist bei noch drei ausstehenden Rennen einen Rückstand von 73 Punkten aus. Alexis Monney auf Platz 3 liegt bereits 185 Punkte zurück.

Im Super-G dürfte Odermatt die dritte Kristallkugel in Folge nicht mehr zu nehmen sein. Zwei Rennen vor Saisonende führt er mit 181 Punkten Vorsprung auf den Italiener Mattia Casse. Der einzig verbliebene Konkurrent im Kampf um den Disziplinensieg stürzte jedoch im ersten Training schwer und zog sich einen verschobenen Bruch des rechten Ellbogens zu. Verzichtet der 35-Jährige am Sonntag auf einen Start, steht Odermatt vorzeitig als Gewinner der Super-G-Wertung fest.