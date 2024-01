Michelle Gisin fällt bis auf Weiteres aus Keystone

Michelle Gisin fällt vorübergehend aus.

Die 30-Jährige hat sich am Freitag beim Sturz in der Abfahrt von Cortina eine Schuhrandprellung zugezogen. Eine schmerzhafte Verletzung, bei der sich ein Bluterguss an der Stelle vom oberen Rand des Skischuhs bildet.

Die Bündnerin liess verlauten, sie sei «sehr glimpflich» davongekommen. «Der Aufprall in die Netze war durch die hohe Geschwindigkeit sehr stark und ich hatte grosses Glück, dass alle Schutzsysteme sehr gut funktionierten.» Nun soll die Lage von Woche zu Woche neu beurteilt werden.

lemi, sda