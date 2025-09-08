  1. Privatkunden
Olympia-Traum geplatzt Schwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer

Sandro Zappella

8.9.2025

Lisa Nyberg letzte Saison in Are im Einsatz.
Lisa Nyberg letzte Saison in Are im Einsatz.
Imago

Die schwedische Skifahrerin Lisa Nyberg ist beim Trainingslager in Argentinien so schwer gestürzt, dass sie die gesamte kommende Saison verpassen wird.

Sandro Zappella

08.09.2025, 10:37

08.09.2025, 10:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ski-Hoffnung Lisa Nyberg ist in der Saisonvorbereitung schwer gestürzt und hat sich eine Knieverletzung zugezogen.
  • Die Schwedin wird die kommende Saison mit den Olympischen Spielen verpassen.
  • Die 23-Jährige konnte sich im letzten Winter in der erweiterten Weltspitze im Riesenslalom etablieren.
Mehr anzeigen

Das Jahr 2025 begann für Lisa Nyberg ausserordentlich gut. Die Schwedin fuhr beim Riesenslalom von Kranjska Gora auf den starken 13. Rang. In Sestriere im Februar legte sie mit Rang 16 nach und in ihrem letzten Weltcup-Rennen des vergangenen Winters egalisierte die 23-Jährige mit Rang 12 ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Die Schwedin war damit drauf und dran, sich der Weltspitze im Riesenslalom immer mehr zu nähern. Ein perfektes Timing, finden doch in der nächsten Saison die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina statt.

Doch dieser Traum ist für Nyberg nun schon ausgeträumt. Die schwedische Ski-Hoffnung postete auf Instagram ein Bild und schrieb dazu: «Das letzte Skifoto für eine Weile. Ich bin beim Training in Argentinien gestürzt und habe mir das Knie verletzt. Die Operation ist vorbei, jetzt geht es Schritt für Schritt vorwärts.»

Wie der schwedische Skiverband «skidor» schreibt, habe sich Nyberg beim Riesenslalom-Training verletzt. Charlie Laband, Cheftrainer des schwedischen Damen-Teams, lässt sich wie folgt zitieren: «Lisa zog sich in einer Linkskurve einen schlimmen Cut zu und spürte sofort, dass etwas in ihrem Knie verletzt war.»

Das schwedische Skiteam war für ein Trainingslager ins argentinische Ushuaia geflogen. Eine MRT-Untersuchung vor Ort ergab die schwere Verletzung im linken Knie, welche Nyberg dazu zwingen wird, den ganzen kommenden Ski-Winter zuzuschauen.

