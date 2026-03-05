  1. Privatkunden
Alles zur Junioren-Ski-WM in Narvik Diese Schweizer Ski-Youngster wollen die nächsten Medaillen

Sandro Zappella

5.3.2026

In Narvik finden die Junioren-Weltmeisterschaften 2026 statt.
In Narvik finden die Junioren-Weltmeisterschaften 2026 statt.
IMAGO/Depositphotos

Vom 5. bis 15. März findet im norwegischen Narvik die alpine Junioren-Weltmeisterschaft statt. Hier gibt's alles, was du zu den Nachwuchs-Wettkämpfen wissen musst.

Sandro Zappella

05.03.2026, 07:01

05.03.2026, 07:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vom 5. bis 15. März findet die Junioren-Weltmeisterschaft im alpinen Ski-Sport statt. Im norwegischen Narvik fahren die Nachwuchs-Hoffnungen um Medaillen.
  • Im Schweizer Aufgebot hat es einige Athletinnen und Athleten mit Weltcup-Erfahrung. Eine Skifahrerin war sogar an Olympia mit dabei.
  • Für den Austragungsort Narvik ist es auch eine Hauptprobe. 2029 finden dort nämlich die Weltmeisterschaften statt.
Mehr anzeigen

Das Schweizer Aufgebot

Teilnahmeberechtigt sind Skifahrerinnen und Skifahrer der Jahrgänge 2005 bis 2009. Ins Schweizer Aufgebot haben es folgende Fahrerinnen und Fahrer geschafft. 

Frauen

 

Jahrgang 2005

Sue Piller

Sie führt das Frauen-Team an. Viel Erfahrung durfte Piller zuletzt an den Olympischen Spielen sammeln, wo sie im Riesenslalom auf Rang 24 fuhr. Im Weltcup hat sich die 20-Jährige in ihrer Paradedisziplin bereits etabliert und fuhr zuletzt in Spindlermühle auf den starken sechsten Rang.

 

Jahrgang 2007

Dania Allenbach

Die 19-Jährige hat in ihren ersten beiden Weltcup-Einsätzen gleich gepunktet. Im Europacup fuhr sie alleine in diesem Jahr schon dreimal auf das Podest. Sie ist wie Piller eine Riesenslalom-Spezialistin.

 

Jahrgang 2008

Anna Flatscher

Flatscher hat erst ein einziges Rennen im Europacup bestritten. Auf FIS-Stufe hat sie in diesem Winter aber schon drei Rennen (zwei Slaloms, ein Riesenslalom) gewonnen. Anna Flatscher ist die Tochter von Sonja Nef und Hans Flatscher (Alpin-Direktor bei Swiss Ski).

 

Jahrgang 2005

Sina Fausch

Fausch gab dieses Jahr in Tarvisio ihr Weltcup-Debüt. Im Europacup fuhr die 20-Jährige als Bestresultat einen vierten Rang im Super-G heraus.

 

Jahrgang 2006

Shaienne Zehnder

Die 20-Jährige durfte schon vier Mal im Weltcup starten, blieb aber ohne Punkte. Im Europacup ist sie im Riesenslalom schon sechsmal in die Top 10 gefahren.

 

Jahrgang 2007

Juliette Fournier

Die 18-Jährige fuhr letzte Woche im Europacup zwei Mal in die Top 20. Auf FIS-Stufe hat sie schon acht Podestplätze in Slalom und Riesenslalom geholt.

 

Jahrgang 2005

Elyssa Kuster

Die Slalom-Spezialistin fuhr im Europacup im Jahr 2026 schon vier Mal in die Top 20. Auf FIS-Stufe hat sie bereits 13 Podestplätze vorzuweisen.

 

Jahrgang 2005

Céline Reichenbach

Im Europacup glänzte sie in dieser Saison unter anderem mit Rang 7 in der Abfahrt von Pass Thurn. Auf FIS-Stufe fuhr sie in Abfahrt und Super-G je einmal aufs Podest.

 

Jahrgang 2005

Elena Stucki

In drei Europacup-Abfahrten fuhr sie bisher in die Top 10. Im Weltcup durfte sie bisher noch nicht debütieren.

Männer

 

Jahrgang 2005

Sandro Manser

Der Abfahrer zeigt eine starke Europacup-Saison. Gleich dreimal fuhr er in diesem Winter bereits aufs Podest, einmal stand er in Santa Caterina gar ganz oben auf dem Podium. Im starken Schweizer Weltcup-Team der Abfahrer hatte es bisher aber noch keinen Platz für den 20-Jährigen.

 

Jahrgang 2006

Robert Clarke

Im Europacup schaffte es Clarke bisher noch nie in die Top 30, in FIS-Rennen bewies er aber seine Allrounder-Qualitäten bereits: Siege im Slalom und Super-G, aber auch in Abfahrt und Riesenslalom war er bereits in den Top 10.

 

Jahrgang 2005

Giuliano Fux

Im Europacup schied der Techniker in zehn Rennen in Slalom und Riesenslalom neun Mal aus. Dass er schnell ist, wenn es ihm aufgeht, zeigte der 20-Jährige in den FIS-Rennen, wo er schon 12 Podestplätze herausgefahren hat.

 

Jahrgang 2007

Aymeric Hannart

Der erst 18-jährige Hannart hat im Februar 2026 einen grossen Schritt gemacht: Gleich in vier FIS-Slaloms fuhr er aufs Podest – etwas, was er davor noch nie geschafft hat. 

 

Jahrgang 2005

Jack Spencer

Der 20-Jährige konnte im Europacup in sieben Anläufen noch nicht in die Top 30 fahren, in FIS-Rennen fuhr er aber sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom schon auf das Podium.

 

Jahrgang 2005

Luis Stucky

Wie bei praktisch allen teilnehmenden Schweizern sieht die FIS-Bilanz von Stucky mit mehreren Podestplätzen gut aus. Im Europacup ist der Techniker in beiden bisherigen Anläufen aber ausgeschieden.

 

Jahrgang 2005

Aurelio Wyrsch

Noch ein Techniker, welcher sich in diversen FIS-Rennen auszeichnen konnte. Der 20-Jährige ist sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom schon aufs Podest gefahren.

Der Rennplan

Die Junioren-WM beginnt offiziell am 5. März, allerdings finden die ersten beiden Tage bloss Abfahrts-Trainings der Männer und Frauen statt. Die ersten Medaillenentscheidungen fallen am Samstag, dem 7. März, mit den Abfahrten bei Frauen und Männern. 

Eine Besonderheit sind die beiden Super-G am 8. und 9. März. Sie sind nämlich nicht nur Einzelrennen, sondern dienen auch als erster Lauf der Team-Kombination. Am Nachmittag wird dann noch ein Slalom ausgetragen. 

Das Programm der Junioren-WM

  • Donnerstag, 5. März
    Abfahrtstraining Männer und Frauen
  • Freitag, 6. März
    Abfahrtstraining Männer und Frauen
  • Samstag, 7. März
    Abfahrt Männer + Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 8. März
    Super-G Frauen + Teamkombination Frauen
  • Montag, 9. März
    Super-G Männer + Teamkombination Männer
  • Dienstag, 10. März
    Ersatz-Tag für allfällige Verschiebungen
  • Mittwoch, 11. März
    Team-Parallel-Rennen
  • Donnerstag, 12. März
    Riesenslalom Frauen
  • Freitag, 13. März
    Riesenslalom Männer
  • Samstag, 14. März
    Slalom Männer
  • Sonntag, 15. März
    Slalom Frauen
Mehr anzeigen

Wo sind die Rennen?

Die diesjährige Junioren-WM findet in Narvik im Norden Norwegens statt. Schon 2020 wurden die Junioren-Wettkämpfe in Narvik ausgetragen – zumindest teilweise. Der Anlass musste aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden.  Zudem wird Narvik die Ski-WM 2029 austragen.

