Letztmals stand Reto Schmidiger 2022 im Weltcup am Start, nun sicherte sich der Nidwaldner seinen fünften Europacup-Sieg Keystone

Reto Schmidiger gewinnt den Europacup-Slalom in Obereggen in Südtirol 48 Hundertstel vor seinem Teamkollegen Matthias Iten.

Für den 31-jährigen Schmidiger, der aktuell in keinem Swiss-Ski-Kader mehr figuriert, ist es der fünfte Sieg im Europacup. Letztmals gewann der Nidwaldner im Februar in Zakopane in Polen.

Immer wieder sah sich der dreifache Junioren-Weltmeister von Verletzungen zurückgeworfen. Schmidiger startete zu 87 Weltcuprennen, sein bisher letztes datiert vom März 2022 in Flachau. Für den 24-jährigen Iten war es der erste Podestplatz im Europacup.

pavo, sda