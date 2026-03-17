Schweizer Ski-Ass verpasst wegen Kuh-Unfall Weltcup-Final

Jasmina Suter verletzte sich unglücklich im Stall ihrer Eltern. sda

Jasmina Suter konnte sich nicht fürs Weltcup-Final in Lillehammer qualifizieren. Grund: Eine kuriose Verletzung, die sich im Stall ihrer Eltern ereignete.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Skirennfahrerin Jasmina Suter verpasst das Weltcup-Finale, nachdem sie von einer Kuh am Kopf verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich, als sie ihren Eltern im Stall half, und zwang sie zu einer Pause wegen einer Kopfverletzung.

Ob Suter bei den Schweizer Meisterschaften nochmals startet, ist offen, nachdem sie auch sportlich knapp die Qualifikation fürs Finale verpasst hatte. Mehr anzeigen

Ist das die kurioseste Verletzung der Ski-Saison? Die Schweizerin Jasmina Suter darf nicht beim Weltcup-Final in Norwegen starten, weil sie kurz vor den Rennen von einer Kuh am Kopf getroffen wurde.

Dies erzählt die 30-Jährige selbst auf ihrem Instagram-Account . «Ein kleines Update von meiner Seite. Kurz vor Andorra wurde ich von einer Kuh am Kopf getroffen», schreibt Suter auf ihrem Profil. «Es ist kein Witz», ergänzt sie.

«Ich habe noch versucht, es zu den Weltcupfinals zu schaffen, aber leider hat es nicht geklappt», ergänzt Suter. «Mein Kopf braucht jetzt etwas Zeit, um sich zu erholen, also mache ich eine kleine Pause.»

Im Stall geholfen

Doch wie kam es zum kuriosen Unfall? Wie Swiss Ski gegenüber «20 Minuten» erzählt, habe Suter ihren Eltern im Stall geholfen und sei dabei plötzlich von einer Kuh mit dem Fuss am Kopf getroffen worden.

Um bei den letzten Weltcuprennen der Saison dabei sein zu können, hätte die Speed-Spezialistin es unter die 25 besten Super-G-Fahrerinnen der Saison schaffen müssen. Weil sie auf 27 lag, wäre dabei ein gutes Resultat vergangenes Wochenende nötig gewesen. Doch nach dem Kuh-Unfall reichte es in Soldeu nicht für Weltcup-Punkte.

Ob Suters Saison ganz gelaufen ist, oder ob sie bei den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz im April nochmals starten wird, ist derzeit noch unklar.