Schweizer Skischule parodiert McGrath-Ausraster – dieser reagiert

Eine Schweizer Skischule hat den Olympia-Ausraster von Atle Lie McGrath nachgespielt. Bild: Instagram/@esf_la_rosiere

Die Bilder von Atle Lie McGrath, der nach seinem Einfädler beim Olympia-Slalom emotional das Weite sucht, gehen vergangene Woche um die Welt. Schweizer Ski-Kids haben den Moment nun für Instagram nachgestellt – und den Norweger damit zum Lachen gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Schweizer Skischule hat den emotionalen Olympia-Moment des Norwegers Atle Lie McGrath nachgespielt.

Das Video asu dem Skigebiet Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile hat auf Instagram bereits über 20'000 Aufrufe.

Dazu kommt ein Kommentar des Protagonisten selbst: Atle Lie McGrath nimmt das süsse Video mit Humor. Mehr anzeigen

Es sind Bilder, die in die Annalen der Skigeschichte eingehen: Beim Olympia-Slalom am letzten Montag scheidet Atle Lie McGrath auf Goldkurs aus, schleudert seine Skistöcke von sich und stapft zu Fuss von der Piste in Richtung Wald.

Die TV-Bilder zeigen dabei eindrücklich, wie nahe Freud und Leid im Sport sein können: So umarmen sich just in dem Moment, in dem sich McGrath voller Enttäuschung seiner Stöcke entledigt, die Trainer aus der Schweiz und Österreich im Hintergrund voller Euphorie und Freude über die Medaillen für ihre Nationen.

Nun haben Ski-Kids aus dem Schweizer Skigebiet Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile die Szene nachgespielt – inklusive emotionaler Trainer-Zeitlupe. Das super süsse Video hat bereits über 20'000 Aufrufe auf Instagram.

Auch Atle Lie McGrath hat den Clip bereits entdeckt und seinen Sinn für Humor bewiesen. Der Norweger hinterliess einen Kommentar mit einem weinenden und einem lachenden Emoji, dazu ein Herz.

Alle Schweizer Olympia-Medaillen Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille. Bild: Keystone Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. Bild: Keystone In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille. Bild: Keystone Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz. Bild: Keystone Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille. Bild: Keystone Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze. Bild: Keystone Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt. Bild: Keystone Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10! Bild: Keystone Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. Bild: Keystone Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber. Bild: Keystone Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint. Bild: Keystone Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte. Bild: Keystone Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille. Bild: Keystone Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen. Bild: Keystone Kurz nach den Frauen sichern sich auch die Curling-Männer ihre Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze. Bild: Keystone Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb. Bild: Keystone Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross. Bild: Keystone Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb. Bild: Keystone Alle Schweizer Olympia-Medaillen Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille. Bild: Keystone Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. Bild: Keystone In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille. Bild: Keystone Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz. Bild: Keystone Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille. Bild: Keystone Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze. Bild: Keystone Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt. Bild: Keystone Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10! Bild: Keystone Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. Bild: Keystone Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber. Bild: Keystone Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint. Bild: Keystone Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte. Bild: Keystone Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille. Bild: Keystone Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen. Bild: Keystone Kurz nach den Frauen sichern sich auch die Curling-Männer ihre Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze. Bild: Keystone Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb. Bild: Keystone Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross. Bild: Keystone Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb. Bild: Keystone

Mehr Videos aus dem Ressort