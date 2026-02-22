Schweizer Skischule parodiert McGrath-Ausraster – dieser reagiert

Die Bilder von Atle Lie McGrath, der nach seinem Einfädler beim Olympia-Slalom emotional das Weite sucht, gehen vergangene Woche um die Welt. Schweizer Ski-Kids haben den Moment nun für Instagram nachgestellt – und den Norweger damit zum Lachen gebracht.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Eine Schweizer Skischule hat den emotionalen Olympia-Moment des Norwegers Atle Lie McGrath nachgespielt.
- Das Video asu dem Skigebiet Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile hat auf Instagram bereits über 20'000 Aufrufe.
- Dazu kommt ein Kommentar des Protagonisten selbst: Atle Lie McGrath nimmt das süsse Video mit Humor.
Es sind Bilder, die in die Annalen der Skigeschichte eingehen: Beim Olympia-Slalom am letzten Montag scheidet Atle Lie McGrath auf Goldkurs aus, schleudert seine Skistöcke von sich und stapft zu Fuss von der Piste in Richtung Wald.
Die TV-Bilder zeigen dabei eindrücklich, wie nahe Freud und Leid im Sport sein können: So umarmen sich just in dem Moment, in dem sich McGrath voller Enttäuschung seiner Stöcke entledigt, die Trainer aus der Schweiz und Österreich im Hintergrund voller Euphorie und Freude über die Medaillen für ihre Nationen.
Nun haben Ski-Kids aus dem Schweizer Skigebiet Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile die Szene nachgespielt – inklusive emotionaler Trainer-Zeitlupe. Das super süsse Video hat bereits über 20'000 Aufrufe auf Instagram.
Auch Atle Lie McGrath hat den Clip bereits entdeckt und seinen Sinn für Humor bewiesen. Der Norweger hinterliess einen Kommentar mit einem weinenden und einem lachenden Emoji, dazu ein Herz.