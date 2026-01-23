Boisset kommt bei Sturz glimpflich davon Der Walliser Arnaud Boisset stürzt beim Super-G-Rennen in Kitzbühel spektakulär, scheint aber mit einem Schrecken davon gekommen zu sein. 23.01.2026

Schrecksekunde im Super-G von Kitzbühel. Arnaud Boisset stürzt bei einem Sprung heftig, der Schweizer kommt aber mit dem Schrecken davon.

Schon nach wenigen Fahrsekunden macht Boisset beim ersten Sprung einen Abflug. Spektakulär fliegt er durch die Luft und prallt mit voller Wucht auf die harte Piste und landet schliesslich in den Fangnetzen.

Nachdem der 27-jährige Walliser zunächst etwas benommen im Schnee kniet, folgt die Entwarnung: Boisset kann selbstständig ins Ziel fahren, hebt bei der Fahrt die Hand in die Höhe und signalisiert damit, dass er mit dem Schrecken davongekommen ist.

Entwarnung von Arnaud Boisset nach seinem schlimmen Sturz. Keystone

So wird die Freude am Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel auch nicht getrübt. Marco Odermatt gewinnt den Super-G vor Franjo von Allmen.