Schrecksekunde im Super-G von Kitzbühel. Arnaud Boisset stürzt bei einem Sprung heftig, der Schweizer kommt aber mit dem Schrecken davon.
Schon nach wenigen Fahrsekunden macht Boisset beim ersten Sprung einen Abflug. Spektakulär fliegt er durch die Luft und prallt mit voller Wucht auf die harte Piste und landet schliesslich in den Fangnetzen.
Nachdem der 27-jährige Walliser zunächst etwas benommen im Schnee kniet, folgt die Entwarnung: Boisset kann selbstständig ins Ziel fahren, hebt bei der Fahrt die Hand in die Höhe und signalisiert damit, dass er mit dem Schrecken davongekommen ist.
So wird die Freude am Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel auch nicht getrübt. Marco Odermatt gewinnt den Super-G vor Franjo von Allmen.