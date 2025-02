Schweizer zelebrieren ihre Festspiele an der WM in Saalbach - Gallery Schweizer, so weit das Auge reicht bei der Siegerehrung der Team-Kombination der Männer Bild: Keystone Gold geht in der Team-Kombination an Loïc Meillard (links) und Franjo von Allmen Bild: Keystone Silber sichern sich Tanguy Nef (links) und Alexis Monney Bild: Keystone Stefan Rogentin (links) und Marc Rochat gewinnen Bronze Bild: Keystone Für Von Allmen ist es die zweite Goldmedaille an dieser WM Bild: Keystone Auch Monney gewinnt zum zweiten Mal Edelmetall nach Bronze in der Abfahrt Bild: Keystone Schweizer zelebrieren ihre Festspiele an der WM in Saalbach - Gallery Schweizer, so weit das Auge reicht bei der Siegerehrung der Team-Kombination der Männer Bild: Keystone Gold geht in der Team-Kombination an Loïc Meillard (links) und Franjo von Allmen Bild: Keystone Silber sichern sich Tanguy Nef (links) und Alexis Monney Bild: Keystone Stefan Rogentin (links) und Marc Rochat gewinnen Bronze Bild: Keystone Für Von Allmen ist es die zweite Goldmedaille an dieser WM Bild: Keystone Auch Monney gewinnt zum zweiten Mal Edelmetall nach Bronze in der Abfahrt Bild: Keystone

Die Schweizer Kombinations-Teams erhalten am Abend nach dem historischen Erfolg die Medaillen überreicht. Rot und weiss überstrahlt an diesem wettertechnisch trüben Abend alles.

Der Himmel, er weint über der Medal Plaza in Saalbach. Wer mag es Petrus verdenken, schliesslich feiert ausgerechnet der Erzfeind aus der Schweiz den totalen Triumph. Swiss-Ski werden Bronze, Silber und Gold überreicht.

Es ist der erste Dreifachsieg für die Schweiz an einer WM seit 38 Jahren und erst der dritte überhaupt. Franjo von Allmen/Loïc Meillard (Gold), Alexis Monney/Tanguy Nef (Silber) und Stefan Rogentin/Marc Rochat (Bronze) traten in die Fussstapfen von Peter Müller, Pirmin Zurbriggen und Karl Alpiger, die 1987 bei der WM-Abfahrt in Crans-Montana triumphierten und in jene von Walter Prager, Otto Furrer und Willi Steuri, die bei der ersten Ski-WM 1931 in Mürren einen kompletten Medaillensatz abräumten.

Dass in Saalbach im Rahmen der Team-Kombination sechs statt der üblichen drei Athleten auf das Podest stiegen, liess die Dominanz des Schweizer Teams noch eindrücklicher erscheinen, als sie ohnehin schon ist. Drei weisse Kreuze auf rotem Grund und der Schweizerpsalm statt Rot-Weiss-Rot und «Land der Berge». Petrus mag an diesem Tag kein Schweizer gewesen sein – der Skigott aber gewiss.

