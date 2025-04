Schwerer Sturz von Ski-Talent überschattet Schweizer Meisterschaften

Corinne Suter gewinnt den Super-G an den Schweizer Meisterschaften. Keystone

Der Super-G an den Schweizer Meisterschaften in Zinal VS wird von einem schweren Sturz der 16-jährigen Lia Elsa überschattet. Das Rennen muss lange unterbrochen werden.

Mit ihren 16 Jahren gehört Lia Elsa zu den jüngsten Teilnehmerinnen an den Schweizer Ski-Meisterschaften. Sie zahlt beim Super-G brutales Lehrgeld. Der grosse Rückstand, den sich Elsa während ihrer Fahrt einhandelt, wird zur Randnotiz. Kurz vor dem Ziel stürzt die Teenagerin, knallt auf den Kopf und bleibt regungslos im Zielraum liegen.

Bange Minuten in Zinal. Das Rennen muss unterbrochen werden, während Elsa im Zielraum behandelt wird. Die nächste Starterin Carmen Boner muss ihre Fahrt kurz nach dem Start unterbrechen. Erst nach rund 22 Minuten kann Boner ihre Fahrt dann doch in Angriff nehmen.

Wie es um die Gesundheit von Elsa steht, ist aktuell noch unklar. Genaue Informationen zum Zustand der 16-Jährigen stehen noch aus.

Gewonnen wird das Rennen von Corinne Suter, die damit ihren siebten Titel an Schweizer Meisterschaften holt. Suter siegt vor Malorie Blanc (+0,21) und Stefanie Grob (+0,23).

