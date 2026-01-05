Shiffrin adelt Rast: «Wenn nur die ganze Welt verstehen könnte …»

Camille Rast und Mikaela Shirrin strahlen in Kranjska Gora um die Wette. imago

Nachdem sich Camille Rast bereits im letzten Winter als feste Grösse im Ski-Weltcup etabliert hatte, präsentiert sich die Walliserin heute stärker als je zuvor. Und bekommt ein dickes Lob von ihrer grössten Konkurrentin.

Camille Rast gewann in Kranjska Gora innerhalb von 24 Stunden sowohl den Riesenslalom als auch den Slalom und besiegte dabei Mikaela Shiffrin in deren Paradedisziplin.

Damit verdient sich die Schweizerin auch ein Lob von Shiffrin, welche ihre Konkurrentin würdigt.

Nach einer verletzungsbedingt schwierigen Phase 2025 hat sich Rast stark zurückgemeldet und fährt aktuell konstant an der Weltspitze. Mehr anzeigen

«Das war eine unglaubliche Show», schreibt Mikaela Shiffrin am Sonntagabend auf Instagram. Obwohl die US-Amerikanerin in Kranjska Gora zum ersten Mal in diesem Winter in einem Slalom nicht zuoberst auf dem Podest steht, ist Shiffrin hochzufrieden mit ihrer Leistung und dem zweiten Platz.

«Heute war ein unvergessliches Erlebnis und es war ein Privileg, Teil dieses Wettkampfs zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst schneller Ski zu fahren, und Camille Rast hat es absolut geschafft», würdigt Shiffrin den Auftritt der Schweizerin, die in Slowenien innert 24 Stunden sowohl den Riesenslalom als auch den Slalom für sich entschied.

«Wenn nur die ganze Welt verstehen könnte, was für eine Herausforderung es ist, an einem Wochenende sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom den ersten Platz zu belegen, um Camilles Leistung noch mehr zu würdigen», so Shiffrin weiter. «Noch beeindruckender ist ihr Herz, mit dem sie den Menschen, die von der Tragödie in Crans-Montana betroffen sind, diese Art von Ausdruck und Engagement entgegenbringt.»

Dass Shiffrin die Dimension dieser Leistung einordnen kann, versteht sich von selbst. Die 106-fache Weltcupsiegerin hat das Doppel aus Riesenslalom und Slalom am selben Ort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bereits zehnmal geschafft – unter anderem 2018 ebenfalls in Kranjska Gora.

Rast ist Shiffrins ärgste Konkurrentin

Bereits im letzten Winter hatte sich abgezeichnet, dass Rast eines Tages zur ernsthaften Herausforderin Shiffrins im Slalom werden könnte. In den ersten sieben Weltcuprennen der Saison 2024/25 fuhr die 26-Jährige konstant in die Top 5, feierte dabei zwei Siege. Mitte Februar 2025 krönte sie sich an der WM in Saalbach-Hinterglemm zudem zur Weltmeisterin im Slalom.

Dann folgte der Rückschlag: Beim ersten Slalom nach der WM stürzte Rast in Sestriere kurz vor dem Ziel. Sie rutschte über die Linie – und die Folgen waren gravierend. In den verbleibenden Rennen fand sie nicht mehr zu ihrem Rhythmus, die angeschlagene Hüfte machte ihr auch über den Sommer hinaus zu schaffen.

Nach einem etwas holprigen Saisonstart (15. beim Riesenslalom in Sölden, 15. beim Slalom in Levi) hat Rast ihre Top-Form nun endgültig wiedergefunden. In den letzten sieben Rennen fuhr sie immer in die Top 4, vor den zwei Siegen am vergangenen Wochenende gab es drei weitere Podestplätze für die Walliserin (jeweils Rang 2).

Kann sie ihre Form halten, wird Rast auch zu einer ernsthaften Konkurrentin für Shiffrin im Kampf um den Gesamtweltcup. Da liegt die US-Amerikanerin (823 Punkte) noch 120 Punkte vor der Schweizerin. Auch mit Blick auf die Olympischen Spiele zählt Rast zu den heissesten Medaillenhoffnungen der Schweiz.