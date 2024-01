Shiffrin stürzt und hinkt auf ihren Stöcken von der Piste – Sorgen um Suter nach Schreien

Mikaela Shiffrin hinkt auf Ski-Stöcken von der Piste. SRF Screenshot

Möglicherweise ist die Saison von Mikaela Shifffrin vorzeitig beendet. Die US-Amerikanerin stürzt bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo und bleibt danach regungslos liegen, ehe sie auf eigenen Beinen auf den Stöcken von der Piste hinken kann.

Die äusseren Bedingungen sind an diesem Freitagmorgen in Cortina d'Ampezzo wie aus dem Bilderbuch. Bei Sonnenschein können die Fahrerinnen um den Sieg kämpfen. Doch die gute Laune bei den Zuschauern wird gedämpft … Sturz-Drama statt Partystimmung. Zuerst stürzt Priska Nufer, als sie bei einer Welle nach dem Tofana-Schuss aus der Position geworfen wird und die Linie nicht mehr halten kann. Sie landet im Netz, steht aber zum Glück gleich wieder. Allerdings scheint die Schweizerin sich am Arm weh getan zu haben.

Noch schlimmer erwischt es an der gleichen Stelle Mikaela Shiffrin. Auch die US-Amerikanerin gerät beim Sprung aus dem Gleichgewicht und kann den Sturz nicht vermeiden, sie prallt hart im Netz auf und liegt danach mehrere Sekunden im Schnee.

Shiffrin kann zwar nach wenig später die Piste zwar auf eigenen Beinen verlassen, auf das linke Bein ist aber ein Auftreten nicht möglich. Die Stöcke müssen als Krücken dienen. Grosses Pech für die Ski-Dominatorin, welche auch dieses Jahr den Gesamt-Weltcup souverän anführt. Auch die Italienerin Federica Brignone scheidet frühzeitig aus, kommt aber mit dem Schrecken davon.

Die nächste Fahrerin, welche nicht ins Ziel kommt, ist Corinne Suter. Nach einer Landung nach einem weiten Sprung hört man plötzlich Schreie – die Schwyzerin muss verletzt abbremsen und fährt zur Seite raus. Sie hat sich offenbar am einen Knie verletzt. Im vergangenen Jahr war die Olympiasiegerin auf der gleichen Piste schwer gestürzt und hatte sich eine Hirnerschütterung zugezogen.

Das Rennen muss erneut unterbrochen werden, wird nach der Zwangspause aber wieder fortgesetzt. Michelle Gisin gehört ebenfalls zu den Opfern der verhängnisvollen Welle. Zuerst befürchtet man Schlimmes, glücklicherweise geht rasch die Hand zur Entwarnung hoch.

Die vielen Stürze reihen sich in einen rabenschwarzen Winter im Ski-Zirkus ein. In den letzten Tagen und Wochen waren schon Petra Vlhova, Shiffrin-Freund Aleksander Kilde, Alexis Pinturault, Marco Kohler und Marco Schwarz folgenschwer gestürzt. Für die drei Männer endete die Saison vorzeitig. Auch Wendy Holdener fällt seit Mitte Dezember verletzungsbedingt aus.