Für Mikaela Shiffrin war es nicht leicht, an die Spitze zurückzukehren. KEYSTONE

Nach monatelangem körperlichen und seelischen Leiden hat Mikaela Shiffrin in Sestriere ihren 100. Weltcupsieg errungen, Verletzungen und Ängste überwunden und ist entschlossener denn je zurückgekehrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mikaela Shiffrin hat mit ihrem Triumph im Slalom von Sestriere ihren historischen 100. Weltcupsieg errungen, nachdem das vergangene Jahr von Verletzungen geprägt war.

Nach einem Sturz in Killington im vergangenen November musste sie sich einer Operation unterziehen und kämpfte mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, um das richtige Gleichgewicht zwischen Körper und Geist zu finden.

Jetzt, da die Wunden verheilt sind, sieht die US-Amerikanerin diesen Erfolg als einen Neuanfang und schickt sich an, die Geschichte des alpinen Skisports neu zu schreiben.

Am letzten Wochenende feierte Mikaela Shiffrin mit ihrem Triumph beim Slalom in Sestriere ihren 100. Weltcup-Sieg. Doch die Saison der Amerikanerin war alles andere als einfach.

Bereits im Januar 2024 stürzte sie in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo und kehrte im Saisonfinale nur in den technischen Disziplinen zurück. Dann, im November, als sie auf ihrer Heimpiste in Killington schon kurz vor dem 100. Sieg stand, stürzte Shiffrin und zog sich eine tiefe Einstichwunde im Unterleib und ein schweres Muskeltrauma zu. Aufgrund von Komplikationen bei einer Bauchverletzung musste sie anschliessend operiert werden und ihr Comeback auf Februar verschieben.

Nun ist die Rekord-Weltcupsiegerin zurück knackte in Sestriere die magische 100er-Marke. «Es war ein ständiger Kampf, meine Muskeln wieder in einen funktionierenden Zustand zu bringen», gesteht die 29-Jährige in einem Interview mit «CNN». Die Rückkehr auf die Skipiste sei ihr schwer gefallen.

«Als wir im Februar in Europa ankamen und ich begann, mein Training im Schnee zu intensivieren, spürte ich eine Art Trennung zwischen Geist und Körper. Ich wollte bestimmte technische Bewegungen machen, aber ich konnte es einfach nicht», gibt die 29-Jährige zu und erklärt, dass sie nach dem Sturz in Killington lange Zeit unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt.

«Mein Körper schrie mich an»

«Mein Körper schreit mich an, als wäre er im Fluchtmodus: ‹Nein, tu es nicht, es ist riskant, es ist gefährlich›. Dieser Kurs war ein bisschen wie ein Schleudertrauma, denke ich, sowohl für mich als auch für das ganze Team», so Shiffrin.

«Das letzte Jahr war besonders schwierig», erinnert sich die aus Vail stammende Fahrerin, «in den letzten Wochen ist das, was passiert ist, wieder aufgetaucht, und es war wirklich intensiv. Am Sonntag fehlte es sicherlich nicht an Tränen».

Jetzt, wo alle Wunden verheilt sind und die historische Marke von 100 Siegen erreicht wurde, will die Amerikanerin – mit 29 Jahren bereits eine der grössten Skifahrerinnen aller Zeiten – alle Rekorde brechen.

«Ich habe dieses Gefühl, dass die 100-Siege-Marke wie ein Neuanfang ist. Ich fühle mich, als würde ich bei Null anfangen, und ich möchte auf dieser Welle reiten und sehen, wohin sie mich führt», so Shiffrin, die bereit ist, den Skisport auch inmitten von tausend Schwierigkeiten weiter zu dominieren. «Mein grösstes Ziel hat nichts mit Ergebnissen und Meilensteinen zu tun. Es geht nur darum, in mich reinzuhören und rauszufinden, was jetzt möglich ist. Das ist wirklich überwältigend und ein bisschen stressig, aber es ist auch irgendwie aufregend.»