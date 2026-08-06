Der Rücktritt von Lara Gut-Behrami hat auch Sonja Nef überrascht. Im Gespräch mit blue Sport erklärt die ehemalige Weltmeisterin, weshalb sie den Entscheid dennoch nachvollziehen kann – und warum die Tessinerin den Skisport genauso verlässt, wie sie ihn einst eroberte.

Darum geht’s Sonja Nef zeigt Verständnis für den überraschenden Rücktritt von Lara Gut-Behrami. Nach der schweren Knieverletzung habe sie erkannt, dass ihr Körper nicht mehr auf Weltspitzenniveau belastbar ist und sie nicht mehr in absehbarer Zeit um Siege kämpfen kann.

Nef erinnert sich besonders an Gut-Behramis spektakuläres Weltcup-Debüt 2008 in St. Moritz. Sie beschreibt sie als authentische, selbstbestimmte Persönlichkeit, die den Skisport «wie eine Bombe» aufgemischt hat.

Für die Zeit nach der Karriere sieht Nef Gut-Behrami gut gerüstet. Zusammenfassung erstellt mit

Sonja Nef wurde wie viele andere überrascht vom Rücktritt von Lara Gut-Behrami. «Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie weiterfährt, weil alles sehr positiv tönte», meint sie im Interview mit blue Sport.

Aber es sei auch klar gewesen, dass man den Körper im Schnee-Training wieder voll belasten muss. «Und da hat sie ja auch im Vorfeld prophezeit: Wenn sie das gemacht hat, wird sie Auskunft geben. Dass es so herauskommt, haben wir natürlich alle nicht gehofft», resümiert Nef.

Den Entscheid gegen das Weitermachen kann sie nachvollziehen. «Genau darum hat sie so wahnsinnig viel erreicht und eine einzigartige Karriere gehabt, weil sie stets gewinnen wollte», hält Nef fest.

Keine Siege mehr möglich

Wenn Gut-Behrami nicht mehr siegen könne, mache sie das nicht mehr glücklich. Nef: «Sie hat gespürt, dass sie mit ihrem Körper nicht mehr voll ans Limit gehen kann und es einfach länger Zeit braucht, bis sie zurückkommt an die Weltspitze.»

Wenn die Tessinerin jünger gewesen wäre, sei ein Comeback «natürlich möglich» gewesen. «Aber sie ist 35 Jahre alt. Sie hat die Zeit nicht mehr. Und mit dieser Verletzung ist einfach die Zeit davon gelaufen, dass sie jetzt in diesen paar Monaten wieder zurückkommt und gewinnen kann», sagt Nef.

Ursprünglich sollte die Olympia-Saison 2025/2026 ihre letzte werden. Doch beim Training in Copper Mountain (USA) zog Gut-Behrami sich einen Kreuzbandriss zu. Zudem erlitt sie im linken Knie einen Innenbandriss und einen Meniskusriss. Gut-Behrami verpasste die gesamte Saison und damit auch die Olympischen Spiele in Italien.

Unvergessenes Debüt

In Erinnerung bleibt Nef vor allem das Debüt, als eine «so lebensfrohe und glückliche junge Frau» den Ski-Zirkus aufmischte. Anfang Februar 2008 sichert sich Gut-Behrami in St. Moritz in ihrer allerersten Weltcup-Abfahrt auf spektakuläre Art mit Startnummer 32 Rang 3. Mit ihrem Sturz gegen Ende ihrer Fahrt, bei dem sie einen Ski verlor und danach die letzten 50 Meter den Hang hinunter über die Ziellinie rutschte, liefert sie unvergessene Bilder. «Das war Wahnsinn! Sie hat eingeschlagen wie eine Bombe – und genau so geht sie auch wieder weg», findet Nef.

Die Schweizer Ausnahme-Skirennfahrerin war für die 54-jährige Appenzellerin stets «sehr authentisch». «Sie hat sich für niemanden verbeugen lassen. Sie hat gesagt: ‹Bumm, da bin ich, das mache und will ich so und ziehe das so durch› – egal, was rundherum gesagt wird», fasst Nef zusammen, die auch beeindruckend fand, als Gut-Behrami vor einigen Jahren ihre Social-Media-Kanäle löschte.

Die Riesenslalom-Weltmeisterin von 2001 weiss aus eigener Erfahrung, wie gross die Umstellung für Gut-Behrami sein wird. «Das Leben ändert sich um 180 Grad», betont Nef. Trotzdem ist sie optimistisch, dass Gut-Behrami «gut vorbereitet» ist für die Post-Skifahrerin-Ära. «Sie ist Mitinhaberin der Firma KA-EX. Ihr Mann (Ex-Fussballer Valon Behrami – d. Red.) wohnt teilweise in London und sie will ein wenig hin und her pendeln. Sie hat die Öffentlichkeit nie gesucht. Sie wird einen fliessenden Übergang haben», glaubt Nef und ergänzt: «Durch die Verletzung zwischen der Reha hatte sie auch Zeit, sich wirklich auf das vorzubereiten.»