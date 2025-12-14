Alice Robinson erlebt in St. Moritz eine Achterbahn der Gefühle. KEYSTONE

Alice Robinson gewinnt in St. Moritz den ersten Super-G ihrer Karriere. Als sie im Zielraum ein Siegerinterview gibt, erfährt sie durch einen Journalisten vom Amoklauf in ihrem Geburtsland Australien und kann die Tränen nicht zurückhalten.

Alice Robinson gewinnt den Super-G in St. Moritz vor der Französin Romane Miradoli und der Italienerin Sofia Goggia. In der Mixed Zone spricht die Neuseeländerin über ihr Rennen: Sie habe sich wunderbar gefühlt während der Fahrt. Dass sie so schnell war, hätte sie aber nicht gedacht: «Ich hatte ein paar gute Super-G-Trainings. Aber dass es reicht, um ein Rennen zu gewinnen, hätte ich nicht gedacht.» Es ist für Robinson zwar der siebte Weltcup-Sieg, allerdings der erste im Super-G.

In der Folge wird Robinson, die in Australien zur Welt kam, auf den schrecklichen Amoklauf in Sydney angesprochen, der sich am heutigen Morgen ereignete.

Doch die Skifahrerin wusste bis dahin nichts davon: «Was ist passiert?» lautet ihre erste Frage, als sie auf die schlimmen Nachrichten in Australien angesprochen wird. Als ihr ein Journalist vom Amoklauf an einem Strand in Sydney mit mehreren Toten erzählt, bricht Robinson in Tränen aus. Auf die Frage, ob sie noch Verwandte in Sydney hat, antwortet sie: «Ja, ich habe noch Familie dort.»

Das Interview wird in der Folge abgebrochen, Robinson muss sich erstmal sammeln und lässt sich von Betreuerinnen und anderen Fahrerinnen trösten.